Marcel Hernández revela cómo jugó la final de ida ante Saprissa y enciende alarmas en Herediano: “No estaba…”

Tras la victoria de Saprissa ante Herediano en la final de ida, Marcel Hernández salió a hablar de cómo está con sus molestias físicas y preocupa para la vuelta.

La final de ida del Clausura 2026 dejó un golpe fuerte de Deportivo Saprissa sobre Club Sport Herediano, pero también abrió una serie que está lejos de definirse. El 2-1 a favor de los morados, con goles de Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez, dejó a los tibaseños con ventaja, mientras que el descuento de José “Tepa” González mantiene con vida al cuadro florense de cara a la vuelta.

En un partido intenso, cargado de roces y momentos límite, hubo figuras que jugaron al borde de sus posibilidades físicas. Y uno de los casos más llamativos fue el de Marcel Hernández, quien no escondió su situación tras el pitazo final.

¿Qué dijo Marcel Hernández sobre su estado físico?

El delantero, referente ofensivo de Herediano, sorprendió al reconocer que no llegó en plenitud al compromiso más importante del semestre. “Al 100% no estaba, pero la cabeza mía entendía que tenía que estar en la cancha al 100”, confesó, dejando en evidencia el esfuerzo que hizo para estar presente.

La frase explica mucho de lo que se vio en el terreno de juego. Un Marcel participativo, luchando cada balón, pero lejos de su mejor versión física. Aun así, su presencia fue clave para sostener el ataque florense en momentos donde el equipo necesitaba referencia arriba.

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La confesión también refleja el contexto de una final donde nadie quiere quedar afuera. Porque en este tipo de partidos, muchas veces la cabeza empuja al cuerpo más allá de sus límites.

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Y si algo dejó claro el delantero es que la serie sigue completamente abierta. “Hay serie, hay partido y vamos a nuestra cancha con nuestra gente. Tenemos que ir a buscar la serie”, afirmó con convicción, enviando un mensaje directo al entorno morado.

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En Herediano saben que el resultado no fue el esperado, pero tampoco es definitivo. El gol de visitante y la localía en la vuelta mantienen viva la ilusión de remontar y pelear el título hasta el final.

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Además, el equipo mostró pasajes donde logró incomodar a Saprissa, especialmente cuando pudo acelerar por las bandas y cargar el área con más presencia ofensiva.

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Ahora, el gran desafío será recuperar físicamente a piezas clave como Marcel Hernández y ajustar detalles defensivos que terminaron marcando la diferencia en la ida.

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