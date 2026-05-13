En FCA le traemos la cobertura al detalle del primer cruce de la final , desde la previa hasta el pitazo final. Y en el medio, por supuesto, todas las incidencias del partido.

"Hemos hablado mucho a lo largo de los días a lo que nos íbamos a enfrentar, a lo positivos que tenemos que ser, a lo juntos que tenemos que estar. Estamos juntos afuera de la cancha, pero también tiene que ver con lo táctico: siempre con el bloquecito cerrado porque Saprissa es un equipo que te puede lastimar cuando tiene el balón. Y bueno, luchar cada pelota como si fuera la última desde que comienza el partido. Sabemos que venimos a un estadio difícil ", le dijo el asistente y hermano de José Giacone a Teletica.

" Hay que tener un poquito más de análisis. Si bien nosotros tenemos una buena cantidad de goles, también somos uno de los equipos a los que menos le llegan . Las veces que ha tenido que aparecer, nuestro portero ha salido figura. Pero no tantas veces. Eso habla de que tenemos un equipo muy equilirado también. Son dos equipos con sellos y formas diferentes, eso se respeta. Va a ser una linda final", respondió el asistente de Medford luego de que le resaltaran que la defensa de Herediano es la mejor del torneo.

El silbatero desginado por la Comisión de Arbitraje es Juan Gabriel Calderón , quien tiene un amplio historial dirigiendo a Saprissa y Herediano .

Tras la consulta que le hicimos, la Inteligencia Artificial se decantó por Herediano como el nuevo campeón nacional. Pero... ¿En la final de segunda fase o la gran final?

Roberto Artavia, presidente del club, fue tajante al respecto previo a la final de ida: "Nosotros tenemos seis extranjeros en la planilla, no tenemos cupo. Tenemos nueve muchachos de cantera jugando desde abajo. Entonces posiblemente sí vamos a buscar uno o dos refuerzos muy puntuales, pero la verdad es que queremos darle cotinuidad al equipo, darle espacio a los muchachos de la cantera y aprovechar la jerarquía de los extranjeros . Es algo que está por verse".

El delantero de Herediano le anotó 19 goles a Saprissa y está muy cerca de romper el récord de Jonathan McDonald .

Así está el historial entre Saprissa y Herediano en finales , que favorece a los morados.

El clásico del buen fútbol será transmitido en suelo costarricense por la señal de FUTV .

Ya rueda la bola en el Estadio Ricardo Saprissa , donde se intensifica el sueño de Saprissa y Herediano por hacerse con la 41 y la 32, respectivamente.

Tras un centro al corazón del área de Jefferson Brenes, Orlando Sinclair apareció para anotarle por decimosegunda vez en su carrera a Herediano y desatar la locura del saprissismo.

Tomás Rodríguez se generó el espacio y venció la resistencia de Dany Carvajal con un derechazo.

Tepa González , con una gran mediavuelta de zurda, pone de vuelta al Team en partido.

Saprissa está derrotando 2-1 a Herediano, que se fue amoldando en el partido.

Siga el minuto a minuto de Saprissa vs. Herediano, que juegan este miércoles el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026 en La Cueva.

Este miércoles, el fútbol costarricense se paraliza con la primera final entre Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano. La ruta para definir al campeón del Clausura 2026 —veremos si es breve o si es necesaria una gran final— empieza en “La Cueva”, donde chocarán la delantera más goleadora y la mejor defensa del torneo.

Los dirigidos por Hernán Medford buscarán golpear primero pese a las ausencias de dos de sus máximas figuras: Mariano Torres y Fidel Escobar, que deberán purgar un último juego de suspensión. Sin embargo, el lateral Jorkaeff Azofeifa estará disponible, a la espera de un potencial castigo de la Unafut.

La incógnita pasa por si el extremo Luis Paradela podrá sumar minutos, aunque lo más probable es que Medford no lo arriesge pensando en la revancha. Distinta es la situación de José Giacone en Herediano, que sí contará con el goleador Marcel Hernández. Su única baja de peso está en la medular y desde hace tiempo: el contención Aaron Murillo.

ver también Saprissa vs. Herediano: hora, TV, cómo llegan y alineaciones de la final de ida del Clausura 2026

A lo largo del presente torneo, se toparon en dos oportunidades y se repitió un patrón que puede ser decisivo en la final: siempre ganó el local. El 17 de enero, en la segunda jornada, los florenses se impusieron 2-0. Algunas semanas después, el 8 de marzo, la “S” se tomó revancha al derrotarlos 2-1.