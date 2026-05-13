Este miércoles, el fútbol costarricense se paraliza con la primera final entre Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano. La ruta para definir al campeón del Clausura 2026 —veremos si es breve o si es necesaria una gran final— empieza en “La Cueva”, donde chocarán la delantera más goleadora y la mejor defensa del torneo.
Los dirigidos por Hernán Medford buscarán golpear primero pese a las ausencias de dos de sus máximas figuras: Mariano Torres y Fidel Escobar, que deberán purgar un último juego de suspensión. Sin embargo, el lateral Jorkaeff Azofeifa estará disponible, a la espera de un potencial castigo de la Unafut.
La incógnita pasa por si el extremo Luis Paradela podrá sumar minutos, aunque lo más probable es que Medford no lo arriesge pensando en la revancha. Distinta es la situación de José Giacone en Herediano, que sí contará con el goleador Marcel Hernández. Su única baja de peso está en la medular y desde hace tiempo: el contención Aaron Murillo.
ver también
Saprissa vs. Herediano: hora, TV, cómo llegan y alineaciones de la final de ida del Clausura 2026
A lo largo del presente torneo, se toparon en dos oportunidades y se repitió un patrón que puede ser decisivo en la final: siempre ganó el local. El 17 de enero, en la segunda jornada, los florenses se impusieron 2-0. Algunas semanas después, el 8 de marzo, la “S” se tomó revancha al derrotarlos 2-1.