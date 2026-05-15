Los detalles de lo que necesitás saber antes de la final de vuelta entre Herediano y Saprissa en el Carlos Alvarado.

Este sábado 16 de mayo se llevará a cabo el partido de vuelta correspondiente a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. Herediano recibirá a Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado para cerrar la serie en busca de conquistar el campeonato nacional. Los morados intentarán alargar la definición a la Gran Final.

La ida fue por 2-1 en favor de Saprissa, que estuvo prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos. Gerald Taylor fue expulsado de manera insólita por un gesto obsceno a Elías Aguilar y dejó al Monstruo con 10. A pesar de esta roja, el Team no pudo igualar el resultado final y todo se resolverá en la vuelta.

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¿A qué hora juegan la final de vuelta entre Herediano y Saprissa?

El partido que se jugará este sábado 16 de mayo iniciará a las 8:00 p.m. en Santa Bárbara.

¿Dónde ver la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica?

La final que puede dar a un nuevo campeón o alargar la definición a la Gran Final se podrá ver a través de la pantalla de FUTV. También estará disponible de manera ONLINE en la aplicación de TDMAX.

¿Cómo llega Herediano?

El conjunto comandado por José Giacone se aferra a la confianza de jugar en el Carlos Alvarado. Un estadio que se transformó en una fortaleza cada vez que recibe al Saprissa (seis victorias y un empate). Además, se mantiene invicto allí desde la jornada 12, cuando fue derrotado por Liberia tras un 2-1. No está en su mejor momento después de un empate en el que sufrió contra Cartaginés y la caída en La Cueva el miércoles pasado.

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Herediano está obligado a ganar para poder levantar el trofeo este sábado. Un empate o una derrota dejan a Saprissa como el ganador de la Segunda Fase y estira la definición a la Gran Final. La victoria por un gol envía el partido al tiempo extra. Si triunfa por dos goles o más de diferencia, será campeón del Clausura 2026.

¿Cómo llega Saprissa?

Los de Hernán Medford atraviesan un gran momento. Pudieron eliminar a Liberia en las semifinales con la ausencia de varias figuras importantes y también derrotaron a Herediano en la final de ida con las mismas complicaciones. Además, los morados confían en el hecho de que dos de los tres resultados posibles le ayudan a ganar la serie.

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Posibles alineaciones