No es Julio Cascante: Alajuelense fichó un defensor central de 19 años que nadie tenía en el radar

Alajuelense sorprendió en el mercado al firmar un zaguero de 1,92 metros y 19 años, quien hará la pretemporada bajo las órdenes de Ismael Rescalvo.

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez adelantó un movimiento sorpresivo en el mercado de fichajes de Liga Deportiva Alajuelense. La gerencia deportiva se movió para reforzar la defensa, una zona donde el equipo ha sufrido las sensibles bajas por lesión de Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten.

Sin embargo, el nuevo fichaje no se trata de Julio Cascante ni de ningún otro nombre consolidado que la afición tuviera en mente, sino de un espigado juvenil con pasado en Puntarenas FC y Moravia.

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Alajuelense fichó a Lucca Unmuth

“Alajuelense firma al defensor central, Lucca Unmuth (19 años) para su equipo sub 21, hará la pretemporada con el primer equipo“, anunció Jiménez a través de sus redes sociales.

El joven zaguero, que destaca por su imponente estatura de 1,92 metros, firmó un contrato inicial por 6 meses en Alajuela, con la opción de extender el vínculo si logra consolidarse en la institución.

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En 2024, con apenas 17 años, Unmuth hizo su debut profesional defendiendo los colores de Puntarenas FC, equipo con el que llegó a disputar un total de 12 partidos antes de pasar a defender el unforme de Moravia en la Liga de Ascenso.

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Bajo la lupa del cuerpo técnico

Ahora, el estratega español Ismael Rescalvo evaluará de cerca al juvenil durante las semanas de pretemporada que arrancan el próximo 1 de junio, para determinar si tiene las condiciones de dar el salto definitivo y pelear por un puesto en la zaga estelar.

Claro está, la incorporación de esta joven promesa no descarta en absoluto la llegada futura de un defensor mucho más experimentado para cubrir el hueco de jerarquía que exige el primer equipo (con Julio Cascante aún en la órbita de Carlos Vela).

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No obstante, si Unmuth convence al reemplazante de Machilllo Ramírez, podría convertirse en una opción de recambio para afrontar la exigente temporada que se avecina.

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En síntesis

El periodista Kevin Jiménez confirmó la llegada de Lucca Unmuth a la Sub-21 de Alajuelense, con un contrato de 6 meses y opción de extensión.

Con 1,92 metros de altura, el zaguero ya sabe lo que es jugar en la máxima categoría, habiendo disputado 12 partidos con Puntarenas FC tras debutar a los 17 años.

Unmuth realizará la pretemporada con el primer equipo para ser observado por Ismael Rescalvo.