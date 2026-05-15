Alajuelense fichó a Lucca Unmuth, un espigado defensor central con pasaporte alemán, quien hará la pretemporada con el primer equipo tras su paso por Puntarenas y Moravia.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez anunció que Lucca Unmuth, defensor de 19 años, firmó un contrato de 6 meses y opción de extensión con Liga Deportiva Alajuelense.

El espigado zaguero realizará la pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes del nuevo entrenador, el español Ismael Rescalvo. Pero, ¿quién es este juvenil que apunta a convertirse en uno de los proyectos más esperanzadores del CAR rojinegro?

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¿Quién es la nueva joya de LDA?

Lucca Unmuth Badilla nació el 12 de octubre de 2006 en San Rafael de Esparza, distrito del cantón de Puntarenas donde también creció. Posee pasaporte alemán, mide 1,92 metros y tiene un peso aproximado de 77 kilogramos, características físicas muy cotizadas en la zaga central.

A los 5 años dio sus primeros pasos en el semillero de la AD Esparza, y apenas un año después ya participaba en un campamento organizado por el Barcelona en la Lincoln School.

Lucca Unmuth tiene 19 años y supera el metro noventa de altura (Facebook).

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Unmuth ya sabe lo que es vestir de rojinegro, pues a sus 12 años tuvo un breve paso formativo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense.

Además, su deseo de profesionalizarse lo llevó a cruzar fronteras para sumar roce en el extranjero, participando en campamentos internacionales en Argentina, Alemania y Austria. A nivel nacional, continuó su desarrollo pasando por Municipal Grecia a los 15 años y, una temporada más tarde, por las divisiones menores de Sporting FC.

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Lucca Unmuth debutó en primera división con 17 años (Puntarenas FC).

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Disciplina y madurez: el carácter de Lucca Unmuth

Más allá de sus condiciones físicas, a Lucca se le reconoce por su impecable actitud y madurez. Quienes lo conocen de cerca destacan su disciplina inquebrantable: si el entrenamiento está pactado para las 9:00 a.m., él llega a las 8:00 a.m. y siempre busca aprender más. Apoyado por su abuelo, su madre y su círculo íntimo, el zaguero mantiene los pies en la tierra y no pierde el enfoque.

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Esa dedicación rindió frutos rápidamente. A sus 17 años se unió al Puntarenas FC, donde logró debutar en la máxima categoría del fútbol costarricense, sumando 10 partidos en Primera División y disputando todos los encuentros del Torneo de Copa con el conjunto chuchequero.

Quienes conocen a Lucca Unmuth lo describen como un joven ambicioso, pero también disciplinado (Facebook).

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A principios de este 2026, el defensor salió al FC Moravia de la Liga de Ascenso, y es precisamente desde allí de donde proviene ahora, listo para aprovechar la gran oportunidad que le brinda Alajuelense al integrarlo a la pretemporada del primer equipo bajo la lupa de Ismael Rescalvo.

En sínteis

Con 1,92 metros de estatura, 77 kilos y doble nacionalidad (tico-alemana), Unmuth llega al CAR con un perfil físico sumamente atractivo para la zaga.

A sus 19 años ya cuenta con roce internacional en campamentos, sumó 10 partidos en Primera con Puntarenas y viene de jugar en la Liga de Ascenso con Moravia.

Firmó por 6 meses con opción de prórroga y estará bajo la evaluación directa del técnico español Ismael Rescalvo desde el primer día de pretemporada.