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Rolando Fonseca adelanta el futuro de Joel Campbell en Alajuelense y advierte a Ismael Rescalvo sobre Celso Borges

El nuevo DT de Alajuelense debe tomar una decisión contundente sobre su nueva planilla y Rolando Fonseca dice lo que piensa al respecto.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Fonseca opinó con fuerza sobre el futuro de Alajuelense.
Fonseca opinó con fuerza sobre el futuro de Alajuelense.

La designación del español Ismael Rescalvo como nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense fue, sin dudas, una de las noticias más importantes de la semana en el fútbol de Costa Rica.

Los manudos vienen de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026 y de despedir al Machillo Ramírez, por eso el nuevo DT le devolvió las esperanzas a la afición, especialmente pensando en los jugadores jóvenes que tendrá para desarrollar.

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Sin embargo, antes que eso, tanto el DT como el gerente deportivo Carlos Vela deberán definir qué hacer con Joel Campbell, la leyenda que acaba de terminar contrato pero que aún podría continuar en el equipo. Y quien habló sin tapujos al respecto fue Rolando Fonseca, quien también involucró a Celso Borges.

Rolando Fonseca adelanta el futuro de Joel Campbell y opina de Celso Borges

Fonseca, otra eminencia del fútbol tico que jugó tanto en la Selección como en Alajuelense y Saprissa, habló en Convocados, el programa de streaming que tiene junto al periodista José Pablo Alfaro, y fue tajante.

Consultado sobre el futuro de la Liga, Rolo dijo: “No voy a contratar a un jugador que no me ha dado rendimiento y que ya es grande, no puedo contratar a Campbell que me va a quitar un espacio de un joven”, aseguró el ex atacante.

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“Pero puedo dejar a Celso Borges que me va a ayudar a construir en el camerino”, valoró y comparó Fonseca, quien dejó en claro que con “7 jugadores de experiencia y 4 jóvenes” se puede jugar para así “consolidarlos con manejo de camerino”. “Los equipos no son fáciles de construir”, advirtió a Rescalvo.

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¿Qué dijo Rescalvo sobre Joel Campbell?

Ismael Rescalvo fue confirmado y presentado en conferencia de prensa este jueves. Y ahí mismo tuvo que responder sobre Joel Campbell. ¿Lo quiere o no lo quiere en Alajuelense? “Tengo conocimiento de que el jugador ya terminó contrato con el club. Vamos a tener una conversación con él y ver qué es lo mejor para todos. Vamos a evaluar la situación con calma“, aseguró el DT.

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Mientras tanto, según el periodista Josué Quesada, las posibilidades de renovación son reales, aunque con una exigencia concreta sobre la mesa: “Le van a pedir que se baje el salario para seguir”, aseguró el comunicador en el programa Teléfono Rojo.

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En síntesis

  • El DT Ismael Rescalvo asumió la dirección de la Liga Deportiva Alajuelense.
  • El contrato de Joel Campbell con Alajuelense finalizó tras el Clausura 2026.
  • El exjugador Rolando Fonseca aconsejó mantener a Celso Borges y descartar a Campbell.

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