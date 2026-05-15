La gerencia de Alajuelense acelera la confección de la plantilla: el futuro de Joel Campbell está en el aire y se concreta la sorpresiva incorporación del joven Lucca Unmuth.

Ahora que finalmente se ha oficializado la llegada de Ismael Rescalvo, el entrenador que asumirá la difícil tarea de reemplazar a Óscar “Machillo” Ramírez de cara al Apertura 2026, la gerencia deportiva de Liga Deportiva Alajuelense ya puede abocarse por completo a reestructurar la plantilla rojinegra de acuerdo al criterio del flamante DT.

En este marco, se espera que en las próximas semanas la Liga confirme la salida de algunos futbolistas, así como la incorporación de un par de refuerzos importantes y el regreso de varios jugadores a préstamo.

ver también El “escándalo” que Ismael Rescalvo quiso ocultar antes de llegar a Alajuelense: “Maltrato a periodistas”

Posibles salidas: contratos vencidos y cesiones en evaluación

Joel Campbell

Sin lugar a dudas, el caso más resonante dentro del club. Técnicamente, el atacante de 33 años ya ha dejado de ser jugador de Alajuelense, ya que su contrato expiró, pero la posibilidad de una renovación aún no puede descartarse.

Joel Campbell tiene pocas opciones en el fútbol de Costa Rica (LDA).

El técnico español adelantó que se sentará a conversar con Campbell para evaluar su continuidad; lo que sí es casi una garantía es que, en caso de seguir en Alajuela, el ex Arsenal deberá resignarse a un salario mucho menor que el que percibía. Tampoco tiene mucho margen de maniobra: Saprissa, Herediano y Sporting FC ya le cerraron las puertas.

José Alvarado

Otro que llegó al final de su vínculo. En el caso del delantero de 28 años, que fue promovido desde la AD Sarchí por decisión del Machillo Ramírez, su salida es prácticamente un hecho. Lo único que podría rescatarlo es que Rescalvo le vea condiciones y pida su renovación.

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José Alvarado tiene todos los números para salir de Alajuelense (LDA).

El gerente deportivo manudo, Carlos Vela, ya habló al respecto: “José Alvarado terminó contrato, estamos esperando la llegada de Ismael Rescalvo para definir nuestra postura al respecto, pero estamos evaluando alternativas para hacer una mejor plantilla que el semestre anterior“.

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Elián Quesada

Según pudo conocer Fútbol Centroamérica, dentro de la Liga analizan seriamente enviar al lateral izquierdo de 21 años, formado en la cantera del Arsenal de Inglaterra, a préstamo a la AD Sarchí, filial rojinegra en la Liga de Ascenso. Su destino final dependerá de lo que opine el estratega ibérico.

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Elián Quesada podría salir a préstamo para el Apertura 2026 (LDA).

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Los fichajes y la ola de regresos

Lucca Unmuth (Moravia)

La primera sorpresa confirmada del mercado manudo. El espigado defensor central de 19 años, que mide 1,92 metros y pesa 77 kilos, llega procedente del FC Moravia de la Liga de Ascenso, tras haber debutado profesionalmente en Primera División con Puntarenas FC.

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Firmó un contrato por 6 meses con opción de extensión y realizará la pretemporada con el primer equipo, presentándose como un proyecto sumamente prometedor y una opción de recambio para la zaga.

ver también Quién es Lucca Unmuth, la joya de 1,92 metros y 19 años que fichó Alajuelense tras jugar en Alemania y Argentina

Julio Cascante (libre)

Más allá del fichaje de Unmuth, la Liga continúa buscando un defensor central de jerarquía ante las graves lesiones de Santiago Van der Putten y Guillermo Villalobos, que los marginan de las canchas hasta 2027.

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Julio Cascante no juega desde noviembre del 2025 (MLS).

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El zaguero con pasado en el Deportivo Saprissa, agente libre desde su salida del Austin FC de la MLS, es prácticamente la única opción de experiencia disponible en el mercado. Carlos Vela ya confirmó que es uno de los nombre en carpeta para este periodo de transferencias.

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Farbod Samadian (Puntarenas FC)

El periodista Ferlin Fuentes confirmó que el zaguero volverá a la Liga. Aunque había sido cedido por un año, el club negoció con los chuchequeros para finiquitar el préstamo seis meses antes. Samadian, de 21 años y 1,88 metros de estatura, fue uno de los jugadores más regulares del Puerto bajo las órdenes de César Alpízar.

Farbod Samadian regresa a Alajuela tras un gran semestre en el Puerto (Puntarenas FC).

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John Paul Ruiz (Liberia)

Alajuelense ejecutaría la cláusula de retorno anticipado del lateral de 21 años si cuenta con la aprobación del DT. Viene de hacer un enorme Clausura 2026 cedido con los Coyotes, donde jugó los 20 compromisos y registró tres goles y tres asistencias vitales.

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Daniel Chacón (Liberia)

Otro regreso desde la Ciudad Blanca, confirmado por Kevin Jiménez. Su caso es particular, ya que el zaguero de 25 años no pudo participar durante el Clausura 2026 debido a una rotura de ligamentos de la que aún se recupera. Existe gran incertidumbre sobre si entrará en los planes del cuerpo técnico.

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Doryan Rodríguez (Puntarenas FC)

Al igual que Samadian, el atacante de 23 años dejó muy buenas sensaciones durante su préstamo el Puerto, cerrando su participación con 5 goles y 1 asistencia en 15 juegos. Cuenta con una cláusula de regreso en su contrato (la cual aún no fue ejecutada) y Rescalvo podría verlo como la alternativa ideal para reemplazar a José Alvarado.

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Tristán Demetrius y Jorge Morejón (Guadalupe FC)

El extremo haitiano de 21 años sumó roce en la Primera División e incluso le marcó un gol a la Liga, pero el descenso del equipo y su condición de extranjero le juegan en contra. Por su parte, Morejón, de 19 años volvería al Morera Soto en una posición incómoda, con muy poco rodaje y sin goles en su paso por Guadalupe.

El futuro de Tristán Demetrius es un misterio tras el descenso de Guadalupe FC (LDA).

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Esteban Cruz (AD Sarchí)

El delantero de 21 años viene pidiendo pista desde la Liga de Ascenso, tras marcar 5 goles en 12 partidos disputados con Sarchí, y su futuro será evaluado por el nuevo cuerpo técnico.

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Esteban Cruz demostró su potencial en la Liga de Ascenso (Instagram).

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En síntesis