Bolillo Gómez sorprende al llamar nuevos legionarios en la Selección de El Salvador

La Selección de El Salvador ya comenzó a mover piezas de cara a la próxima Fecha FIFA de junio de 2026, luego que la FESFUT confirmara la convocatoria de ocho futbolistas legionarios solicitados por el técnico Hernán “Bolillo” Gómez. La Azul y Blanco iniciará una nueva etapa de preparación con el objetivo de fortalecer el proyecto del entrenador colombiano y seguir consolidando la base del combinado nacional.

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Según informó oficialmente la federación salvadoreña, los jugadores convocados deberán reportarse el próximo 18 de mayo en la Villa Selecta, mientras que otros elementos se unirán conforme finalicen sus compromisos con sus respectivos clubes. La concentración se mantendrá hasta el 7 de junio, en un período considerado fundamental para afinar detalles tácticos y físicos.

El listado destaca por la presencia de futbolistas que militan en diferentes ligas del continente, mostrando el crecimiento del talento salvadoreño en el extranjero. Uno de los nombres que más llama la atención es el de Nathan Ordaz, delantero de Los Angeles FC, quien continúa consolidándose en la MLS y apunta a ser una de las piezas importantes en el ataque de la Selecta.

También sobresalen jugadores con experiencia internacional como Mario González y Cristian Martínez, ambos pertenecientes a la A.D. San Carlos de Costa Rica, además del mediocampista Mayer Gil, quien actualmente milita en el Deportivo Pasto de Colombia. La convocatoria refleja la intención del cuerpo técnico de combinar experiencia y juventud para fortalecer la competitividad del equipo.

Convocados legionarios de El Salvador

Geonathan Barrera – Dorados de Sinaloa

– Dorados de Sinaloa Mario González – A.D. San Carlos

– A.D. San Carlos Cristian Martínez – A.D. San Carlos

– A.D. San Carlos Mayer Gil – Deportivo Pasto

– Deportivo Pasto Nathan Ordaz – Los Angeles FC

– Los Angeles FC Styven Vásquez – C.D. Irapuato

– C.D. Irapuato Jefferson Amaya – Charlotte Independence

– Charlotte Independence Alejandro Cano – San José Earthquakes II

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La presencia de estos futbolistas representa una oportunidad importante para que el Bolillo Gómez continúe evaluando variantes de cara a los próximos retos internacionales. El entrenador colombiano busca darle identidad competitiva a una selección que intenta recuperar protagonismo en el área y construir un plantel sólido para las futuras competiciones oficiales.

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