El Monstruo quiere quedarse con la 42 pero para eso debe forzar la Gran Final, mientras que el Team pretende sellar el título ya mismo.

Herediano y Saprissa todavía tienen una final por resolver, pero el Torneo Clausura 2026 podría no terminar este sábado. Después del triunfo morado por 2-1 en La Cueva, el equipo tibaseño quedó a un paso de quedarse con la segunda fase. Si lo consigue, se activará una Gran Final para definir al campeón nacional.

El motivo está en el formato del campeonato. El Team fue el mejor equipo de la fase regular, por lo que tiene una ventaja deportiva clave: si también gana la final de segunda fase, será campeón de manera automática. Pero si el conjunto de Hernán Medford es el ganador de esta serie, entonces el título deberá resolverse en una nueva llave entre ambos equipos.

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Cuándo se jugaría la Gran Final del Clausura 2026

A falta de oficialización por parte de UNAFUT, la Gran Final del Clausura 2026 se jugaría en dos partidos: la ida sería el miércoles 20 de mayo y la vuelta el domingo 24 de mayo.

El primer encuentro se disputaría en el Estadio Ricardo Saprissa, ya que el Monstruo sería el equipo que fuerza esta instancia como ganador de la segunda fase. La revancha se jugaría en el Estadio Carlos Alvarado, casa de Herediano, porque el Team fue el líder de la fase regular y por reglamento debe cerrar la serie como local.

Hernán Medford sueña con un nuevo título. (Saprissa)

Qué tiene que pasar para que haya Gran Final

Para que el Clausura 2026 tenga Gran Final, Saprissa debe superar a Herediano en la final de segunda fase. Al haber ganado 2-1 en la ida, el conjunto morado llegará a la revancha con ventaja en el marcador global.

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Saprissa forzará la Gran Final si gana o empata en el Carlos Alvarado. También podría hacerlo si pierde por un gol, lleva la serie al alargue y luego se impone en el tiempo extra o en los penales.

José Giacone tiene un sólo objetivo: salir campeón cuanto antes. (Herediano)

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En cambio, si el equipo de José Giacone logra quedarse con la serie ante el Morado, no habrá una nueva final. En ese escenario, el Team será campeón del Clausura 2026 de forma directa, ya que habría ganado tanto la fase regular como la fase final.

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Los torneos de Costa Rica que necesitaron una Gran Final

Desde el Apertura 2018, el fútbol costarricense utiliza un formato en el que el ganador de la fase regular obtiene un boleto a una eventual Gran Final. Esta instancia solo se disputa si ese equipo no logra ganar también la fase final del campeonato.

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Con ese criterio, estos son los torneos que necesitaron una Gran Final: