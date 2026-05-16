El Monstruo necesita salir con vida del Carlos Alvarado para forzar la gran final ante el Team pero antes debe resolver un problema importante.

Este sábado no es un sábado más en Costa Rica. Hoy, 16 de mayo, Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa juegan la vuelta de la final del Clausura 2026 y puede haber nuevo campeón de la Liga Promérica.

La victoria por 2-1 que el Monstruo consiguió en el partido de ida en La Cueva, el último miércoles, le da una ventaja importante para forzar la Gran Final, sin embargo si el Team da vuelta el resultado global se quedará con la 32.

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En ese camino, si bien el equipo de Hernán Medford tiene a su favor el triunfo del primer juego, debe lidiar con un problema serio que tiene nombre y apellido: Carlos Alvarado. En el estadio rojiamarillo, a Saprissa le cuesta mucho ganar.

Los números están en contra de Saprissa

Herediano juega en el Carlos Alvarado desde 2023 y lo ha transformado en una verdadera fortaleza. Allí, Saprissa ha jugado en nueve ocasiones en las que ganó apenas una vez, empató otra y perdió en siete ocasiones. Sí, un rendimiento del 15%.

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Y si bien se trata de números, en realidad es más que eso porque allí el Monstruo ya perdió finales como la que le dio al Team que dirigía Jafet Soto la corona 30 de su historia.

Los datos del informe de Tigo Sports son contundentes.

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A eso se le suma que Herediano no ha recibido un solo gol cerrando la fase final en Santa Bárbara. Además, según el informe de Tigo Sports, el conjunto de José Giacone tiene un 85,71% de rendimiento en este reducto.

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Herediano se hace MUY fuerte en Santa Bárbara. (Tigo Sports)

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¿Qué piensa José Giacone de esta estadística?

“Nosotros nos estamos enfocando mucho en nosotros. No podemos descansar en una estadística, aunque es muy bueno el dato. Nosotros vamos a ir a buscar el partido. Si Saprissa nunca pudo ganar aquí, mejor. Igualmente, siempre digo que los partidos y las estadísticas son diferentes”, aseguró Giacone en conferencia de prensa.

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“No es que no le dé importancia a las estadísticas. Este tema es bueno y marca una tendencia. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, no tienen nada que ver. Intentaremos hacer nuestro trabajo correctamente para lograr el objetivo que nos hemos trazado”. José Giacone.

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Giacone quiere hacer valer los números y ganarle a Hernán Medford.

¿A qué hora juegan y dónde ver Herediano vs. Saprissa?

El partido que se jugará este sábado 16 de mayo iniciará a las 8:00 p.m. en Santa Bárbara. La final que puede dar a un nuevo campeón o alargar la definición a la Gran Final se podrá ver a través de la pantalla de FUTV. También estará disponible de manera ONLINE en la aplicación de TDMAX.

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