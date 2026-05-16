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Agustín Mulet dice lo que nadie sabía de Olimpia y revela su futuro lejos de Honduras: “Tengo propuestas”

El mediocampista argentino llegó a Olimpia en agosto de 2025 y tras un comienzo irregular, poco a poco se fue ganando el puesto de titular.

José Rodas

Por José Rodas

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Agustín Mulet durante un calentamiento previo a un juego en la Liga Nacional de Honduras. Foto: X Olimpia.
Agustín Mulet durante un calentamiento previo a un juego en la Liga Nacional de Honduras. Foto: X Olimpia.

Luego de la eliminación de Olimpia del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, comienzan a sonar posibles bajas, refuerzos y hasta las renovaciones que debería encarar el club que dirige Eduardo Espinel.

Uno de los temas es el futuro del argentino Agustín Mulet, que a base de trabajo se ganó el puesto en el plantel, tras un comienzo que fue irregular en cuanto a rendimiento.

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Al argentino de 26 años llegó a Olimpia en agosto de 2025 y ahora se convierte en agente libre tras haber finalizado su contrato con el club; mientras las propuestas de Sudamérica y Centroamérica comienzan a llegar, según contó en exclusiva a Fútbol Centroamérica.

Eso sí, el volante argentino reconoció que de momento nadie de la directiva del club se ha puesto en contacto con él para negociar una posible extensión de su contrato.

“La verdad de Olimpia nadie me habló ni a mí ni a mi representante. Pero mi representante tiene propuestas de Sudamérica y de acá de Centroamérica”, dijo Mulet.

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Al mismo tiempo, el 32 del Olimpia expresó su deseo de continuar en el club de cara a la próxima temporada en la que el club tendrá competencia internacional y por supuesto, la exigencia de ganar la copa 41 de la Liga Nacional.

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“Me gustaría quedarme (en Olimpia), me siento cómodo acá”, sentenció.

En síntesis

  • Mulet se queda sin contrato en Olimpia
  • El jugador desea continuar, pero no le han ofrecido una renovación
  • Su representante ya tiene ofertas de Sudamérica y Centroamérica

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