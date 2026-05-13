Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo y transmisión en vivo

La Copa del Mundo de juega del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá y esto es todo lo que deben saber.

La cuenta regresiva ha comenzado. El Mundial 2026, que se jugará por primera vez en tres naciones como Estados Unidos, México y Canadá, promete ser la edición más ambiciosa en la historia del fútbol.

Con la expansión a 48 selecciones y un nuevo esquema de competencia, los aficionados centroamericanos ya se preparan para vivir una fiesta sin precedentes que correrá del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, el día de la final.

ver también ¿Cómo viajar desde Panamá al Mundial 2026? Guía de vuelos y entradas

⚽ Un formato histórico: 48 selecciones y 104 partidos

El cambio más radical para esta edición es el aumento de participantes. De los 32 equipos que hubo en Qatar 2022, pasaron a 48 selecciones. Esto modifica la estructura del torneo de la siguiente manera:

Fase de grupos

Hay 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Hay cada uno. Clasificación

Avanzan a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros .

Avanzan a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los . Ronda de Dieciseisavos

Por primera vez se añade una fase de eliminación directa adicional antes de los octavos de final.

Por primera vez se añade una fase de eliminación directa adicional antes de los octavos de final. Total de juegos

El torneo constará de 104 partidos (anteriormente eran 64) y se extenderá a lo largo de 39 días.

Los 104 partidos del Mundial 2026. (FIFA.com)

🏆 Grupos confirmados y el camino de los protagonistas

Para la región de Centroamérica, destaca la presencia de Panamá en el Grupo L, donde tendrá un reto mayúsculo ante potencias europeas y africanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Fixture de Panamá en el Mundial 2026: Fechas y horarios confirmados

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina.

Canadá, Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.

Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Francia, Senegal, Noruega e Irak. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Rep. Democrática del Congo.

Portugal, Colombia, Uzbekistán y Rep. Democrática del Congo. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

Así son los 12 grupos del Mundial 2026. (FIFA.com)

Publicidad

El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Fecha Partido Hora (Panamá) Estadio Ciudad Miércoles 17 de junio de 2026 Ghana vs Panamá 18:00 hs BMO Field Toronto, Canadá Martes 23 de junio de 2026 Panamá vs Croacia 18:00 hs BMO Field Toronto, Canadá Sábado 27 de junio de 2026 Panamá vs Inglaterra 16:00 hs MetLife Stadium Nueva Jersey, EE. UU.

Publicidad

📆 Fechas clave del calendario

El Mundial 2026 regresará a su ventana tradicional de mediados de año. El pitazo inicial se dará en un escenario legendario: el Estadio Azteca.

Publicidad

Inauguración: 11 de junio de 2026 (México vs. Sudáfrica).

11 de junio de 2026 (México vs. Sudáfrica). Fase de Grupos: del 11 al 27 de junio.

del 11 al 27 de junio. Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.

del 28 de junio al 3 de julio. Octavos de final: del 4 al 7 de julio.

del 4 al 7 de julio. Cuartos de final: del 9 al 11 de julio.

del 9 al 11 de julio. Semifinales: 14 y 15 de julio (en Dallas y Atlanta).

14 y 15 de julio (en Dallas y Atlanta). Gran Final: 19 de julio de 2026.

ver también La espera terminó: revelan las nuevas camisetas de la Selección de Panamá para el Mundial 2026

🏟️ Sedes y estadios: el MetLife Stadium recibirá la final

El torneo se disputará en 16 ciudades anfitrionas. La FIFA ha confirmado que la gran final tendrá lugar en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey), con capacidad para más de 82,000 espectadores.

Publicidad

Publicidad

🗺️ ¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

El torneo se disputará en 16 ciudades repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Sedes en México 🇲🇽

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Sedes en Canadá 🇨🇦

Toronto

Vancouver

Publicidad

Sedes en Estados Unidos 🇺🇸

Nueva York/Nueva Jersey

Los Ángeles

Dallas

Houston

Miami

Atlanta

Seattle

Boston

Filadelfia

Kansas City

San Francisco

Publicidad

Las sedes del Mundial 2026 ubicadas en el mapa. (FIFA.com)

Publicidad

📺 Cómo verlo y transmisión en vivo en Centroamérica

Para los aficionados en Centroamérica, el Mundial se podrá ver por múltiples plataformas entre las que se destaca Tigo Sports, que transmitirá los 104 partidos.

Panamá 🇵🇦

RPC (Canal 4) y TVN (Canal 2) junto a TVMAX darán el Mundial 2026 junto a Tigo Sports .

(Canal 4) y (Canal 2) junto a darán el Mundial 2026 junto a . Streaming: TVN Pass, Medcom GO y la app de Tigo Sports.

Publicidad

Publicidad

Costa Rica 🇨🇷

Teletica y Tigo Sports , que lanzó Tigo Sports 2 (disponible en el canal 10) para transmitir los 104 partidos en alta definición.

y , que lanzó (disponible en el canal 10) para transmitir los 104 partidos en alta definición. Streaming: app de Tigo Sports y TDMAX.

Honduras 🇭🇳

Tigo Sports tiene los derechos de los 104 juegos y Televicentro ofrecerá partidos en señal abierta

tiene los derechos de los 104 juegos y ofrecerá partidos en señal abierta Streaming: la app de Tigo Sports.

Publicidad

Guatemala 🇬🇹

TV Azteca Guate y canales de Albavisión (3 y 7) además de Tigo Sports que dará los 104 juegos.

y canales de (3 y 7) además de que dará los 104 juegos. Streaming: app de Tigo Sports.

Publicidad

El Salvador 🇸🇻

Tigo Sports dará aquí también los 104 encuentros

dará aquí también los 104 encuentros Streaming: app de Tigo Sports.

Publicidad

Nicaragua 🇳🇮