Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo y transmisión en vivo

La cuenta regresiva ha comenzado. El Mundial 2026, que se jugará por primera vez en tres naciones como Estados Unidos, México y Canadá, promete ser la edición más ambiciosa en la historia del fútbol.
Con la expansión a 48 selecciones y un nuevo esquema de competencia, los aficionados centroamericanos ya se preparan para vivir una fiesta sin precedentes que correrá del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, el día de la final.
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⚽ Un formato histórico: 48 selecciones y 104 partidos
El cambio más radical para esta edición es el aumento de participantes. De los 32 equipos que hubo en Qatar 2022, pasaron a 48 selecciones. Esto modifica la estructura del torneo de la siguiente manera:
- Fase de grupos
Hay 12 grupos de 4 equipos cada uno.
- Clasificación
Avanzan a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros.
- Ronda de Dieciseisavos
Por primera vez se añade una fase de eliminación directa adicional antes de los octavos de final.
- Total de juegos
El torneo constará de 104 partidos (anteriormente eran 64) y se extenderá a lo largo de 39 días.
Los 104 partidos del Mundial 2026. (FIFA.com)
🏆 Grupos confirmados y el camino de los protagonistas
Para la región de Centroamérica, destaca la presencia de Panamá en el Grupo L, donde tendrá un reto mayúsculo ante potencias europeas y africanas.
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- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Rep. Democrática del Congo.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
Así son los 12 grupos del Mundial 2026. (FIFA.com)
El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Hora (Panamá)
|Estadio
|Ciudad
|Miércoles 17 de junio de 2026
|Ghana vs Panamá
|18:00 hs
|BMO Field
|Toronto, Canadá
|Martes 23 de junio de 2026
|Panamá vs Croacia
|18:00 hs
|BMO Field
|Toronto, Canadá
|Sábado 27 de junio de 2026
|Panamá vs Inglaterra
|16:00 hs
|MetLife Stadium
|Nueva Jersey, EE. UU.
📆 Fechas clave del calendario
El Mundial 2026 regresará a su ventana tradicional de mediados de año. El pitazo inicial se dará en un escenario legendario: el Estadio Azteca.
- Inauguración: 11 de junio de 2026 (México vs. Sudáfrica).
- Fase de Grupos: del 11 al 27 de junio.
- Dieciseisavos de final: del 28 de junio al 3 de julio.
- Octavos de final: del 4 al 7 de julio.
- Cuartos de final: del 9 al 11 de julio.
- Semifinales: 14 y 15 de julio (en Dallas y Atlanta).
- Gran Final: 19 de julio de 2026.
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🏟️ Sedes y estadios: el MetLife Stadium recibirá la final
El torneo se disputará en 16 ciudades anfitrionas. La FIFA ha confirmado que la gran final tendrá lugar en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey), con capacidad para más de 82,000 espectadores.
🗺️ ¿Dónde se jugará el Mundial 2026?
El torneo se disputará en 16 ciudades repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.
Sedes en México 🇲🇽
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
Sedes en Canadá 🇨🇦
- Toronto
- Vancouver
Sedes en Estados Unidos 🇺🇸
- Nueva York/Nueva Jersey
- Los Ángeles
- Dallas
- Houston
- Miami
- Atlanta
- Seattle
- Boston
- Filadelfia
- Kansas City
- San Francisco
Las sedes del Mundial 2026 ubicadas en el mapa. (FIFA.com)
📺 Cómo verlo y transmisión en vivo en Centroamérica
Para los aficionados en Centroamérica, el Mundial se podrá ver por múltiples plataformas entre las que se destaca Tigo Sports, que transmitirá los 104 partidos.
Panamá 🇵🇦
- RPC (Canal 4) y TVN (Canal 2) junto a TVMAX darán el Mundial 2026 junto a Tigo Sports.
- Streaming: TVN Pass, Medcom GO y la app de Tigo Sports.
Costa Rica 🇨🇷
- Teletica y Tigo Sports, que lanzó Tigo Sports 2 (disponible en el canal 10) para transmitir los 104 partidos en alta definición.
- Streaming: app de Tigo Sports y TDMAX.
Honduras 🇭🇳
- Tigo Sports tiene los derechos de los 104 juegos y Televicentro ofrecerá partidos en señal abierta
- Streaming: la app de Tigo Sports.
Guatemala 🇬🇹
- TV Azteca Guate y canales de Albavisión (3 y 7) además de Tigo Sports que dará los 104 juegos.
- Streaming: app de Tigo Sports.
El Salvador 🇸🇻
- Tigo Sports dará aquí también los 104 encuentros
- Streaming: app de Tigo Sports.
Nicaragua 🇳🇮
- Canal 10 tiene los derechos de los partidos principales y Tigo Sports transmitirá los 104 juegos.
- Streaming: app de Tigo Sports