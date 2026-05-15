“Algún problema tendrá”: Hernán Medford lanza una frase que sacude a Luis Paradela antes de la final entre Saprissa y Herediano

Luego de que le preguntaron a Hernán Medford por Luis Paradela, el entrenador de Saprissa no dudó y lanzó una frase que genera ruido en Tibás.

A horas de la final de vuelta del Clausura 2026, en Deportivo Saprissa no todo es tranquilidad. El equipo se prepara para visitar a Club Sport Herediano con la serie abierta, pero hay un tema que sigue generando incertidumbre dentro y fuera del camerino: la situación física de Luis Javier Paradela.

El extremo arrastra una lesión muscular que lo dejó fuera de las semifinales ante Municipal Liberia y también del partido de ida en La Cueva. Desde entonces, su evolución ha sido manejada con total hermetismo por parte del cuerpo técnico.

En ese contexto, Hernán Medford fue consultado en la previa y dejó una frase que no pasó desapercibida. Fiel a su estilo, evitó dar detalles, pero al mismo tiempo encendió el debate.

¿Qué dijo Hernánd Medford sobre Luis Paradela?

“Tenemos el 99 % del equipo listo al 100 % y nos queda ese 1 % que algún problema tendrá”, soltó, sin mencionar nombres pero dejando una clara insinuación.

La pregunta era inevitable. ¿Ese 1 % corresponde a Paradela? Y aunque el técnico no lo confirmó directamente, tampoco lo descartó. “Por eso dije el 99 %. Él puede estar dentro de ese 1 %…”, sentenció, en una respuesta que generó más dudas que certezas.

Luis Paradela es duda para la final de vuelta. (Foto Saprissa)

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La frase cayó fuerte en el entorno morado, no solo por el misterio, sino por el tono elegido. En medio de una final, cualquier señal se interpreta al detalle, y la situación del cubano empieza a tomar un peso importante en la planificación del partido.

Paradela venía siendo una de las piezas más desequilibrantes del equipo antes de su lesión, por lo que su posible ausencia representa un golpe sensible en un duelo donde cada detalle puede inclinar la balanza.

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Las altas que tendrá Saprissa

Eso sí, no todas son malas noticias para Saprissa. El equipo recupera a dos nombres clave como Mariano Torres y Fidel Escobar, quienes ya cumplieron la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario tras la polémica ante Puntarenas.

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A su vez, hoy se confirmó la suspensión para Jorkaeff Azofeifa. No jugará la vuelta y tampoco podrá estar presente en una posible Gran Final de ida, en caso de que Saprissa logre mantener la diferencia a su favor en esta serie contra Herediano.

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