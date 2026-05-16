Al Nassr vs. Gamba Osaka EN VIVO: Cristiano Ronaldo busca ganar la Champions League 2 de Asia – minuto a minuto

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo busca un nuevo título. CR7 quiere festejar la Champions League 2 de Asia ante Gamba Osaka.

09:45hs ¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final de la Champions League 2!

El equipo de CR7 jugará la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka en el Al-Awwal Park de Riad. Pero antes, incluso sin jugar, podría recibir una ayuda decisiva en la liga local: si Al-Hilal no le gana a Neom, Al-Nassr será campeón de la Saudi Pro League.

A los 41 años y con 33 trofeos en su carrera, Cristiano busca sus primeros festejos en el fútbol saudí antes de disputar su sexto Mundial.

Por ahora, Al Nassr no está ganando la Saudi Pro League, ya que Al Hilal derrota 1-0 al Neom Sports.

EN DIRECTO| Cristiano Ronaldo busca su primer título y este sábado puede consagrarse en la Champions League 2.

Este sábado 16 de mayo, el Al-Awwal Park será el escenario de un partidazo: Al Nassr y Gamba Osaka se enfrentan para decidir quién se queda con la corona de la AFC Champions League Two.

Por un lado, el Al Nassr llega con el cartel de gran favorito. Juegan en casa, han tenido una temporada espectacular y cuentan con un plantel lleno de estrellas mundiales lideradas por Cristiano Ronaldo. El técnico Jorge Jesus ha logrado que el equipo no solo tenga nombres brillantes, sino también un juego colectivo que asusta a cualquiera. La presión está de su lado: su hinchada exige el título internacional.

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Por el otro, el Gamba Osaka de Japón viaja a Arabia Saudita con la ilusión de dar la sorpresa. Aunque no llegan en su mejor momento, tras sufrir un par de caídas en su liga local, el entrenador alemán Jens Wissing confía ciegamente en el orden, la disciplina y el contragolpe de sus jugadores. Asumir el papel de “víctima” les quita presión y los vuelve muy peligrosos.

Será un choque de estilos: el ataque demoledor del Al Nassr contra la muralla defensiva del Gamba Osaka. Las tribunas estarán repletas para un duelo que promete emociones de principio a fin.

¿Cuándo y dónde se juega?

El partido es este sábado 16 de mayo en el Estadio Al-Awwal Park, ubicado en Riad, la capital de Arabia Saudita.

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¿A qué hora juegan Al Nassr y Gamba Osaka?

México y Centroamérica: 11:45 AM

11:45 AM Perú, Colombia y Ecuador: 12:45 PM

12:45 PM Bolivia, Venezuela y EE. UU. (Nueva York/Miami): 1:45 PM

1:45 PM Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:45 PM

2:45 PM EE. UU. (Los Ángeles): 10:45 AM

10:45 AM España: 7:45 PM

7:45 PM Arabia Saudita: 8:45 PM

¿Dónde ver en vivo el Al Nassr vs. Gamba Osaka?

La transmisión para toda la región estará centralizada principalmente a través de plataformas digitales.

Para este trascendental encuentro, la transmisión en vivo para la mayor parte de Sudamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney+, cubriendo los países de Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Por su parte, los aficionados en México contarán con una alternativa adicional, ya que además de la señal digital de Disney+, el partido se podrá sintonizar en televisión restringida mediante la pantalla de ESPN 3.