Tras ser presentado como DT de Alajuelense, Ismael Rescalvo extendió su estadía en el país y tuvo un gesto que ilusiona a la cantera rojinegra.

Ismael Rescalvo llegó a Costa Rica el miércoles con una agenda muy ajustada, enfocada principalmente en su presentación oficial del jueves como nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Todo apuntaba a que sería un viaje relámpago, pero estando en el país, el estratega español tomó una decisión que cayó de maravilla en el entorno rojinegro: postergó su vuelo de regreso a Colombia, donde reside con su familia, exclusivamente para observar de cerca a las divisiones menores del club.

El reemplazante de Óscar “Machillo” Ramírez tiene en sus planes darle protagonismo a los jóvenes, por lo que consideró oportuno aprovechar su estadía para analizar el talento del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en plena acción.

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LDA remonta bajo la mirada del nuevo jefe

La presencia de Rescalvo se hizo notar rápidamente en el Estadio Alejandro Morera Soto durante el partido de vuelta de las semifinales de la categoría U-21 entre Alajuelense y Pérez Zeledón.

En un momento de apremio, cuando los generaleños se habían puesto en ventaja 0-2 (goles de Allan Fallas y Jocsan Valverde) empatando el global 2-2, el nuevo DT fue entrevistado en la transmisión de FUTV y demostró total confianza en los cachorros, asegurando que la Liga sacaría la serie.

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Y no se equivocó. En la etapa complementaria, el equipo dirigido por Bryan Ruiz firmó una espectacular remontada y terminó ganando el partido 3-2 gracias a las anotaciones de Ethan Barley, Raheen Cuello y Jewel Bryden, sellando su boleto a la final con un global de 5-2.

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“Aprovechando el viaje, decidimos alargar un poco más para poder ver los partidos de este viernes y del sábado en la mañana y apoyando a los chicos, a ver si podemos llegar a las finales con Sub-19 y la Sub-21″, expresó el técnico español ante los micrófonos.

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Oportunidad de oro para Lucca Unmuth

El evidente interés de Rescalvo por el semillero representan una inyección de motivación para toda la cantera, y en especial para la última incorporación del equipo Sub-21: el espigado zaguero Lucca Unmuth.

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El defensor de 19 años y 1,92 metros de estatura, quien acaba de firmar con la institución tras su paso por Puntarenas y Moravia, realizará los trabajos de pretemporada con el primer equipo.

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Saber que el nuevo entrenador está genuinamente a evaluar a los juveniles confirma que Unmuth tendrá una oportunidad de oro para llenarle el ojo y aspirar a ganarse un cupo en la máxima categoría para el Apertura 2026.

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En síntesis