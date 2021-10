Giancarlo "Pipo" González anunció que su renuncia a la Selección de Costa Rica no fue circunstancial, sino algo definitivo.

La Selección de Costa Rica ha logrado consumar su primera victoria en el Octogonal Final este último domingo, tras vencer por 2-1 a El Salvador (en un duelo que inicialmente iban perdiendo por 1-0). Significan puntos más que importantes de cara a sus aspiraciones de llegar al Mundial de Qatar 2022, en las siempre duras Eliminatorias de la Concacaf.

Lo mencionado ha podido consumarlo a pesar de reportar dos renuncias. La de Manfred Ugalde por dichos de Luis Suárez, primero; y la de Giancarlo "Pipo" González alegando querer dejarle el lugar a futbolistas jóvenes, después. Mucho se ha hablado respecto a ambos, y este miércoles el defensor manudo ahondó en su motivos.

"Mi ciclo en la Selección siento que está cerrado, porque la verdad siento que estás al 100 o mejor no estás, y se pelea el Mundial. Siempre tuve el compromiso, disciplina y entrega durante los años que estuve en la Selección", manifestó el central del Alajuelense en diálogo con Radio Columbia.

Luego de mencionar que es "totalmente mentira" que hubo problemas con el entrenador Luis Suárez señaló que, en cambio, entendió su decisión. "Estoy sumamente agradecido y obviamente le deseo lo mejor a los compañeros. Tengo grandes amigos ahí", señaló. Además, reiteró: "Obviamente que en la Selección hay que estar al 100 por ciento, no me sentía así las últimas veces que fui y por eso estoy tomando la decisión. No estoy tomando la decisión por un tema de edad".

Finalmente, concluyó: "El día que tomé la decisión de hacerme a un lado pienso que estoy siendo honesto conmigo. Honesto con el país, honesto con la Federación. Espero que me respeten esa decisión, siento que mi ciclo está cerrado".