Saprissa escuchó a la afición: Wanchope confirma el refuerzo ofensivo que ilusiona a todos los morados

Aún es temprano en la temporada para sacar conclusiones, pero el mercado de fichajes del Deportivo Saprissa parece haberse quedado bastante corto en materia ofensiva.

El Comité Deportivo morado, encabezado por Erick Lonnis, concretó la llegada de los panameños Newton Williams y Gustavo Herrera, de 24 y 19 años respectivamente, y en un principio parecía que con estos movimientos se había retirado del mercado.

ver también “Quiebra técnica”: Saprissa se derrumba con el informe oficial que confirma la verdad más temida por Juan Carlos Rojas

Tres fichajes cuestionados

La fortuna no acompañó a Newton Williams: en su debut marcó un gol en la primera pelota que tocó, pero minutos después sufrió una grave ruptura de ligamento cruzado y meniscos en su rodilla derecha que lo mantendrá fuera de las canchas durante al menos siete meses. En tanto, Herrera, señalado como una de las promesas del fútbol panameño, todavía no logra adaptarse a la presión de vestir la camiseta del equipo más ganador de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

La dirigencia morada reaccionó sumando otro nombre al ataque: Marcos Escoe, un jugador con pasado en el Herediano que llegó procedente de los Pitbulls de Santa Bárbara, club que militaba hasta hace poco en la tercera categoría del fútbol costarricense.

Publicidad

Este fichaje, lejos de despertar ilusión, ha generado cierto escepticismo entre los seguidores, que cuestionan si un jugador de su proveniencia realmente podrá ser una solución para la delantera.

Publicidad

Wanchope escucha a la afición y suma un nuevo refuerzo

En medio de este panorama, un nombre no dejaba de resonar entre los seguidores saprissistas: Akheem Wilson. Los aficionados se habían cansado de pedir una oportunidad para la joya de la cantera, y finalmente su clamor fue escuchado.

Publicidad

Este domingo, el periodista Kevin Jiménez confirmó que el extremo de 18 años, junto a Marcos Escoe, ha sido convocado por Paulo Wanchope para el duelo frente a Liberia.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue clave para la 30 con Saprissa, viajó a Brasil 2014 con Costa Rica pero cambió el fútbol por la construcción: “No te da para vivir bien”

Wilson, con 1,73 metros, es un extremo que puede desempeñarse en ambos costados, con potencia, velocidad y personalidad para el choque. “Su maduración ha ido en evolución y lo guían en el proceso de afinar sus bondades futbolísticas y energías de juventud”, señaló el periodista Tomás Fonseca sobre la inclusión del juvenil en la convocatoria.