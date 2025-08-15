Tiene 16 años, en Guatemala todos hablan de él y Luis Fernando Tena ya recibió el mensaje: “La joya más emocionante”

Con apenas 16 años, Claudio Andrés de Oliveira se ha convertido en uno de los nombres más ilusionantes del fútbol guatemalteco. El joven mediocampista de Xelajú MC irrumpió en la Liga Nacional durante el Apertura 2024, torneo en el que no solo debutó, sino que también se consagró campeón con el conjunto quetzalteco, demostrando una madurez futbolística poco común para su edad.

ver también ¡Atención El Salvador y Panamá! La estrategia de Luis Fernando Tena para que Guatemala triunfe en el camino al Mundial 2026

Hijo de Luis Claudio de Oliveira, brasileño que sigue de cerca cada paso de su carrera, Claudio ha heredado la pasión por el balompié y la ha transformado en actuaciones llenas de calidad. Ayer, en el duelo por la Copa Centroamericana ante Real Estelí, ingresó al minuto 75 y, en cuestión de minutos, dejó su sello: una jugada individual de alta factura que terminó en el tercer gol de Xela, sellando la victoria.

Su capacidad técnica, visión de juego y atrevimiento para encarar lo han puesto bajo la lupa de aficionados y medios, que no dudan en catalogarlo como “una de las joyas más emocionantes nacidas en Guatemala”. Sin embargo, desde su entorno se maneja con cautela su ascendente proyección, con la intención de que su crecimiento sea paulatino y sólido.

Publicidad

Publicidad

Un talento de Guatemala en ascenso

Por el momento, Luis Fernando Tena, seleccionador nacional, ha decidido no incluirlo todavía en la Selección Mayor, priorizando su desarrollo en las categorías menores. La Sub-23 será su próximo reto, ya que ha sido convocado para el siguiente microciclo, lo que le permitirá foguearse a un nivel competitivo importante.

Publicidad

En Quetzaltenango, la afición ya lo ve como un símbolo de esperanza y futuro para el club. Su desparpajo dentro del campo contrasta con su humildad fuera de él, una combinación que podría convertirlo en uno de los grandes referentes del fútbol chapín en la próxima década.

Publicidad

ver también Pedro Altán no se olvida de Luis Fernando Tena con un mensaje contundente tras recuperarse de su lesión

Si mantiene el enfoque y continúa puliendo su talento, Claudio de Oliveira no solo podría marcar una era en Xelajú MC, sino también convertirse en una pieza clave para la Selección de Guatemala en el camino hacia futuros retos internacionales.