El mundo del fútbol se ha visto monopolizado por la acción de las Selecciones Nacionales, en las diferentes Eliminatorias de cada confederación camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, a la cual (además del anfitrión) ya se han clasificado Alemania (que ganó el certamen en cuatro oportunidades, la última vez en Brasil 2014) y Dinamarca.

En Concacaf son México; Estados Unidos y Panamá quienes por el momento se están adueñando de las plazas directas, mientras Canadá estaría accediendo al Repechaje Intercontinental. Costa Rica por el momento se está quedando afuera, aunque su primer triunfo en el Octogonal Final tres días atrás ante El Salvador lo acercan a los puestos óptimos.

Mucho tuvo que ver Keylor Navas no solo en la consecución de la victoria ante los cuscatlecos, sino también en aquella igualdad contra Honduras el último jueves. A raíz de esas actuaciones EA Sports lo ha reconocido incluyéndolo en el "Team of the Week" ("Equipo de la Semana" en español) de la cuarta semana del FIFA 22.

"Ventana FIFA significa algunos buenos IF. Sin red flags necesarias. El TOTW 4 está disponible ahora en FIFA 22", tuiteó la cuenta oficial de la empresa que produce el famoso videojuego. Allí se puede ver a los jugadores elegidos, entre los que aparece el guardameta tico que milita en el PSG.

Se trata de la décima vez que obtiene una carta IF, mientras que es la primera en esta edición. Además, se trata de la cuarta más importante que ha recibido en esta versión, así como la décima más alta que ha tenido jamás en la saga.