“No es normal”: Ronald Matarrita golpea a Machillo Ramírez con un mensaje que lo deja en evidencia frente a Alajuelense

Luego de empatar en Pavas, Ronald Matarrita sorprendió con una comparación que deja a Machillo Ramírez en una posición incómoda.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Ronald Matarrita no se anduvo con rodeos tras el empate.
Ronald Matarrita no se anduvo con rodeos tras el empate.

Pasan los partidos, y con cada uno de ellos queda más claro que el gran problema de Liga Deportiva Alajuelense en esta temporada es la falta de gol. Con un mercado de fichajes que no trajo las soluciones esperadas, la plantilla rojinegra sigue sin contar con un centrodelantero que inspire confianza a Óscar “Machillo” Ramírez.

El técnico ha venido rotando opciones en el ataque, pero ninguna ha dado resultado. Este sábado, la oportunidad fue para Alberto Toril, quien tampoco pudo romper el cero en la visita a Puntarenas FC. El empate sin goles en el Ernesto Rohrmoser significó el segundo partido consecutivo en el que los manudos no logran anotar.

“No es normal”: La sinceridad de Ronald Matarrita

Tras el pitazo final, Ronald Matarrita se sinceró frente a los micrófonos. “Creo que es grupal, por ahí se nos ha cerrado el marco”, expresó el lateral al analizar la sequía ofensiva del equipo.

El carrilero añadió una comparación que dejó en evidencia un contraste incómodo para Machillo Ramírez, quien tomó el mando del equipo sobre el final del Torneo Clausura 2025: “Los torneos pasados no se jugaba vistoso, pero se sacaban los resultados. En este estamos jugando mejor, pero ya no entra. Hay que encontrar ese balance”.

Matarrita fue honesto en su análisis (LDA).

Matarrita fue honesto en su análisis (LDA).

No es normal para nosotros, nos hemos acostumbrado a ganar siempre. Se nos han complicado los partidos, son más cerrados y los equipos proponen más. Tenemos que mejorar”, remató Matarrita, dejando un mensaje que retrata la preocupación que se percibe en el camerino.

Machillo apunta a otro culpable

Por su parte, Óscar Ramírez decidió enfocarse en otro ángulo. En conferencia de prensa, el técnico más ganador de la historia manuda prefirió destacar la actuación del arquero porteño Adonis Pineda, un viejo conocido de la institución rojinegra. “Acá el tema es la eficiencia, sí hemos trabajado, pero hoy el portero estuvo en su día”, dijo Machillo, elogiando al guardameta de 28 años que le cerró el arco a sus ex compañeros.

El entrenador agregó que la Liga sigue generando fútbol, pero que la falta de eficacia los condena: “Si hubiéramos ganado 1-0 estaríamos hablando de otra cosa. Como lo he dicho, el tema es la eficiencia, sí hemos trabajado y estamos generando jugadas”.

Los números no mienten: de los 15 remates ensayados por Alajuelense, solo tres fueron entre los tres palos. Puntarenas, en cambio, disparó nueve veces, cuatro de ellas con dirección de portería, obligando a la intervención de Washington Ortega.

