Mientras Machillo Ramírez no encuentra soluciones en ataque, Alajuelense descarta a un goleador que cae en manos de un rival directo

Entre finales de 2023 y principios de 2024, Silvio Rodríguez logró algo que muchos juveniles sueñan: consolidarse como uno de los máximos goleadores de la categoría Sub-21 de Liga Deportiva Alajuelense.

El nicoyano mostraba condiciones que lo perfilaban como una alternativa real para el primer equipo. Sin embargo, Óscar “Machillo” Ramírez decidió no incluirlo dentro de su plantel para la temporada 2025-2026, por lo que el mediocampista ofensivo de 20 años recaló en AD Sarchí, el equipo satélite de los rojinegros en la Liga de Ascenso.

ver también “No es normal”: Ronald Matarrita golpea a Machillo Ramírez con un mensaje que lo deja en evidencia frente a Alajuelense

Silvio Rodríguez tiene nuevo equipo en Costa Rica

Ahora, mientras el cuerpo técnico rojinegro sigue sin encontrar soluciones a la sequía ofensiva que atraviesa el equipo —ahora acumula dos partidos seguidos sin marcar en campeonato nacional—, Silvio Rodríguez volverá a cambiar de aires, pero nuevamente lejos de Alajuela.

Publicidad

Publicidad

El periodista Kevin Jiménez confirmó este domingo que el joven futbolista, a quien todavía le queda un año de contrato con La Liga, será cedido por seis meses a un rival directo: “Silvio Rodríguez será nuevo jugador de Pérez Zeledón, Alajuelense lo cede por 6 meses”, informó.

Publicidad

El anuncio causó molestia en buena parte de la afición, que reclama que el juvenil debería recibir una oportunidad en lugar de algunas figuras que no convencen al liguismo, como es el caso de Aarón Suárez.

Publicidad

Publicidad

Rodríguez suma experiencia profesional

Con apenas 20 años, Rodríguez ya cuenta con experiencia en cuatro equipos distintos. Tras formarse en las divisiones menores de La Liga, en 2024 fue cedido a Escorpiones de Belén, tuvo un breve paso por AD Sarchí y ahora se sumará a las filas de Pérez Zeledón.

ver también Lo señaló ante todos: Machillo Ramírez revela quién fue el gran culpable del tropiezo de Alajuelense ante Puntarenas

En el Valle del General, Rodríguez tendrá la oportunidad de mostrarse en primera división, enfrentando incluso al club donde se consolidó como goleador de la Sub-21. El calendario marca que este choque tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, cuando los de Machillo Ramírez visiten el Estadio Municipal de Pérez Zeledón por la séptima jornada del Apertura 2025.

Publicidad