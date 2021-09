Manfred Ugalde renunció a la selección de Costa Rica

Hace tiempo que la selección de Costa Rica está pasando una profunda crisis, pero con la llegada de Luis Fernando Suárez parecía que estaba llegando a su fin. Cuando todo estaba enfocado en las Eliminatorias Concacaf, Manfred Ugalde decidió explotar la polémica con un comunicado en el que anuncia que renuncia a la Sele.

“El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a La Selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico. Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente", comenzó expresando el delantero del Twente FC.

La frase del entrenador a la que se refiere Ugalde es esta respuesta cuando le preguntaron por la ausencia del juvenil: “Principalmente lo hice por lo que se presentó en Panamá. Mayoritariamente los duelos los perdió frente a los panameños, hoy podía ser lo mismo, hoy era una propuesta diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente, hoy tenía que pegar mucho frente a la defensa".

+ El comunicado de Mandred

En el comunicado, Manfred aclaró de nuevo que esta dispuesta a volver en un futuro: "Y no, por favor no me mal interpreten, mi renuncia no es por miedo a competir. Mucho menos por querer que ser tratado con alguna preferencia. Renuncio porque se me expuso públicamente. Se juzgó mi rendimiento por razones que, incluso la prensa, logró desmentir. No es un asunto de ego herido, es un tema de competencia sana y respeto mutuo".

La interna ha estallado dentro de Costa Rica y la Federación deberá ver de que lado se encuentra. Probablemente se respalde al entrenador, ya que apostaron al su proyecto a futuro. Hagan lo que hagan, el ambiente en el vestuario estará muy difícil y los experimentados deberán hacerse escuchar.