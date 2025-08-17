Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Se olvida de Comunicaciones: Ronald González es buscado por un inesperado equipo cerca de Guatemala

El entrenador costarricense está cerca de regresar a los banquillos y lo hace tras su paso por los cremas.

javier pineda

Por Javier Pineda

Se olvida de Comunicaciones: Ronald González es buscado por un inesperado equipo cerca de Guatemala
Se olvida de Comunicaciones: Ronald González es buscado por un inesperado equipo cerca de Guatemala

Sporting FC de Costa Rica busca nuevo entrenador tras la salida de Luis Marín, quien no consiguió los resultados esperados en el inicio del torneo, y uno de los nombres que aparece con fuerza en la mesa de la dirigencia es el de Ronald González. El experimentado técnico costarricense podría regresar al banquillo en su país luego de su reciente paso por Comunicaciones de Guatemala.

“El club más grande”: Comunicaciones celebra su aniversario sin olvidarse de Municipal al enviarle un dardo contundente

ver también

“El club más grande”: Comunicaciones celebra su aniversario sin olvidarse de Municipal al enviarle un dardo contundente

González viene de una tercera etapa con los cremas que dejó más dudas que certezas. Bajo su mando, el equipo guatemalteco no alcanzó el protagonismo que la afición esperaba y su gestión fue considerada discreta. Ahora, el entrenador estaría en análisis por parte de la dirigencia de Sporting, que busca una figura con experiencia y conocimiento del medio local.

El exseleccionador de Costa Rica cuenta con una trayectoria amplia, habiendo dirigido a clubes de prestigio como Saprissa y Comunicaciones, además de haber estado al frente de la Selección Nacional en distintos procesos. Ese recorrido podría jugar a su favor en un momento donde Sporting necesita un estratega que le dé estabilidad y resultados inmediatos.

Publicidad

No obstante, Ronald González no es el único en la lista. Minor Díaz también aparece como una opción para tomar las riendas del club. El exdelantero, que recientemente fue vinculado como posible técnico de Herediano, es otro perfil que agrada a los dirigentes y que podría competir de cerca con González por el puesto.

Sporting entre Ronald González y Minor Díaz

La decisión no será sencilla, ya que Sporting FC atraviesa un momento en el que urge levantar el rendimiento y reencontrarse con los triunfos. La elección del nuevo técnico marcará el rumbo del equipo en las próximas jornadas y podría ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato costarricense.

Publicidad
¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

ver también

¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

De concretarse su llegada, Ronald González tendría la oportunidad de reencontrarse con el fútbol tico y de revitalizar su carrera tras un paso opaco por Guatemala. Sporting, por su parte, apostaría por un entrenador con experiencia probada y con el conocimiento suficiente para afrontar el reto inmediato de enderezar el rumbo del equipo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El problema con Elián Quesada: Machillo Ramírez revela el verdadero motivo de su ausencia con un mensaje que inquieta a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El problema con Elián Quesada: Machillo Ramírez revela el verdadero motivo de su ausencia con un mensaje que inquieta a Alajuelense

Revés de Unafut: Saprissa recibe una sentencia de último momento contra Wanchope
Deportivo Saprissa

Revés de Unafut: Saprissa recibe una sentencia de último momento contra Wanchope

"El único del país": sale a la luz la brutal diferencia entre Saprissa y Alajuelense
Deportivo Saprissa

"El único del país": sale a la luz la brutal diferencia entre Saprissa y Alajuelense

“Hubo acercamientos”: la joya de Guatemala olvidada por Luis Fernando Tena que Bolillo Gómez buscaría robarse para El Salvador
El Salvador

“Hubo acercamientos”: la joya de Guatemala olvidada por Luis Fernando Tena que Bolillo Gómez buscaría robarse para El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo