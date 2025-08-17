Se olvida de Comunicaciones: Ronald González es buscado por un inesperado equipo cerca de Guatemala

Sporting FC de Costa Rica busca nuevo entrenador tras la salida de Luis Marín, quien no consiguió los resultados esperados en el inicio del torneo, y uno de los nombres que aparece con fuerza en la mesa de la dirigencia es el de Ronald González. El experimentado técnico costarricense podría regresar al banquillo en su país luego de su reciente paso por Comunicaciones de Guatemala.

González viene de una tercera etapa con los cremas que dejó más dudas que certezas. Bajo su mando, el equipo guatemalteco no alcanzó el protagonismo que la afición esperaba y su gestión fue considerada discreta. Ahora, el entrenador estaría en análisis por parte de la dirigencia de Sporting, que busca una figura con experiencia y conocimiento del medio local.

El exseleccionador de Costa Rica cuenta con una trayectoria amplia, habiendo dirigido a clubes de prestigio como Saprissa y Comunicaciones, además de haber estado al frente de la Selección Nacional en distintos procesos. Ese recorrido podría jugar a su favor en un momento donde Sporting necesita un estratega que le dé estabilidad y resultados inmediatos.

No obstante, Ronald González no es el único en la lista. Minor Díaz también aparece como una opción para tomar las riendas del club. El exdelantero, que recientemente fue vinculado como posible técnico de Herediano, es otro perfil que agrada a los dirigentes y que podría competir de cerca con González por el puesto.

Sporting entre Ronald González y Minor Díaz

La decisión no será sencilla, ya que Sporting FC atraviesa un momento en el que urge levantar el rendimiento y reencontrarse con los triunfos. La elección del nuevo técnico marcará el rumbo del equipo en las próximas jornadas y podría ser determinante en sus aspiraciones dentro del campeonato costarricense.

De concretarse su llegada, Ronald González tendría la oportunidad de reencontrarse con el fútbol tico y de revitalizar su carrera tras un paso opaco por Guatemala. Sporting, por su parte, apostaría por un entrenador con experiencia probada y con el conocimiento suficiente para afrontar el reto inmediato de enderezar el rumbo del equipo.