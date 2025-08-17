Regreso confirmado: Hernán Medford recibe un refuerzo en un puesto clave para Herediano

El Club Sport Herediano ha vivido semanas de incertidumbre en una de las posiciones más sensibles: la portería. Primero, una lesión sufrida en la Liga Concacaf dejó fuera a su guardameta titular. Poco después, Aarón Cruz, quien debía asumir el rol principal, se lastimó durante el calentamiento previo al duelo ante el Diriangén.

Ante esa doble baja, el cuerpo técnico de el Team tuvo que reaccionar de urgencia y repatrió a Anthony Walker, quien estaba cedido en Sporting. El joven portero asumió la responsabilidad y defendió el arco florense en cuatro compromisos consecutivos, con balance mixto: derrota 4-2 ante el Diriangén, pero luego victorias frente a Alajuelense (1-0) y Pérez Zeledón (2-1), además de minutos de confianza que le dieron rodaje.

El panorama, sin embargo, empieza a aclararse para los heredianos. Este domingo llegó la noticia más esperada por la afición: el regreso del arquero estelar a los entrenamientos, un alivio para el cuerpo técnico que sabe lo que significa contar con experiencia y seguridad en un puesto tan determinante.

¿Qué futbolista recupera Herediano?

El protagonista de la buena nueva es Danny Carvajal, quien confirmó que ya trabaja a la par del grupo y que competirá nuevamente por el arco del “Team”. “Walker lo está haciendo muy bien, yo entro este domingo a entrenar y competir por un puesto. En estos momentos, él lo está haciendo de buena manera, en Alajuela tuvo mucho aplomo y mucha seguridad”, señaló.

Danny Carvajal ya entrena con sus compañeros.

Carvajal explicó que su lesión se trató de una inflamación de cartílago y un esguince en el colateral interno, situación que lo obligó a frenar y replantear su preparación física. “Hubo esguince, pero soy una persona a la que normalmente le gusta correr mucho y ahora vamos a cambiar por andar en bicicleta”, detalló en declaraciones a FUTV.

Con su regreso, Hernán Medford recupera a un líder dentro y fuera de la cancha. La competencia interna en el arco florense se intensificará, pero lo cierto es que Herediano vuelve a tener variantes en una posición que había quedado debilitada. Una noticia que llega justo a tiempo para la exigente agenda local e internacional del cuadro rojiamarillo.