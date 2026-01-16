Vladimir Quesada recibe la sentencia más contundente del nuevo presidente de Saprissa: “Lo vamos a medir”

Este jueves, el Deportivo Saprissa abrió oficialmente una nueva página de su historia. Roberto Artavia asumió como nuevo presidente y se presentó en sociedad con una conferencia de prensa en la que tocó diversos temas.

El asunto económico es, sin dudas, una de las mayores preocupaciones del club ya que las arcas de la de la institución están en crisis y a raíz de ello se concatenan diversos problemas, sobre todo a la hora de invertir en la planilla.

Sin embargo, el discurso de presentación del nuevo mandamás morado no pasó inadvertido para Vladimir Quesada, quien recibió una sentencia contundente acerca de su futuro. Sobre todo, qué deberá hacer si quiere continuar en su cargo.

Roberto Artavia se lo deja en claro a Vladimir Quesada: así lo van a evaluar

“El éxito deportivo lo vamos a medir en campeonatos y a nivel internacional en la presencia que vayamos a tener”, fueron algunas de las primeras palabras del presidente, quien ató el futuro de Saprissa y su DT a los títulos ganados.

“El alivio financiero nos va a dar capacidad para fortalecer la planilla y hacer otras inversiones”, aseguró el jerarca que además anunció una inversión millonaria en el club. “Ofrezco trabajo para alcanzar las metas. Aparte de ganar campeonatos nacionales e internacionales, debemos acercar esa gran familia y que Saprissa sirva de gran plataforma”.

¿Habrá nuevos refuerzos en Saprissa? Roberto Artavia responde y Vladimir Quesada toma nota

“Tenemos un equipo absolutamente competitivo para este torneo, nos tocó empezar duro, lo vimos, hubo todo tipo de circunstancia pero no importa, éste un torneo mucho más exigente”, remarcó Artavia.

“Tenemos que ganar torneos para que la parte administrativa, financiera y de valor de marca y de impacto social pueda alcanzar el nivel que aspiramos”, concluyó, como si no hubiese quedado claro.

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa?

El próximo encuentro de Saprissa será este sábado a las 8:00 pm de Costa Rica por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga Promérica nada menos que ante el Herediano de José Giacone en el Carlos Alvarado.