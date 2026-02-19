Mientras Pumas no define que hará con Keylor Navas, desde Saprissa toman una decisión que nadie esperaba

La incertidumbre alrededor del futuro de Keylor Navas vuelve a sacudir el entorno del fútbol costarricense. El histórico guardameta quedará libre a mitad de año y, hasta ahora, Pumas no se ha sentado a negociar una eventual renovación.

Con 39 años y el cierre de su contrato en el horizonte, la ilusión de verlo regresar al Deportivo Saprissa comenzó a crecer entre la afición morada. Sin embargo, desde Tibás llegó una postura que nadie esperaba.

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, fue consultado en Tiempo Extra Radio sobre la posibilidad de un retorno del arquero que se formó en el club y conquistó Europa. Su respuesta fue directa y realista. “No le podríamos pagar lo que vale. Él tendría que llegar a retirarse por voluntad propia”, afirmó, enfriando de inmediato cualquier expectativa de un fichaje inmediato.

La sorpresiva postura del presidente de Saprissa con Keylor Navas

La declaración dejó claro que el eventual regreso de Navas no pasa por un escenario competitivo en el corto plazo, sino más bien por una decisión sentimental del propio jugador. Artavia incluso planteó un deseo personal, más ligado al homenaje que a la planificación deportiva. “Me gustaría más verlo en un partido de retiro con Saprissa porque aquí nació. Me gustaría verlo llegar a retirarse”, expresó, apelando al vínculo histórico entre el portero y la institución.

Pero el mensaje más contundente fue otro. El jerarca explicó que, desde el punto de vista deportivo, no sería coherente alterar la estructura actual del equipo. “No creo que traer a Keylor ahora, independientemente de que todavía sea un arquerazo, tenga sentido cuando tenemos dos porteros jóvenes y desplazarlos a ellos no tiene sentido”, señaló.

Saprissa apuesta por consolidar su futuro bajo los tres palos con talento joven, aun cuando eso implique dejar pasar la oportunidad mediática de repatriar a una leyenda. En un contexto donde el mercado suele imponerse al largo plazo, la decisión sorprende por su coherencia institucional. El club reconoce la grandeza de Navas, pero no está dispuesto a comprometer su planificación.

Mientras Pumas define qué hará con el arquero costarricense, en Tibás ya fijaron postura. El regreso de Keylor no parece estar en la agenda inmediata, salvo que el propio jugador decida cerrar el círculo por convicción personal. Por ahora, la puerta no está cerrada del todo, pero el mensaje es claro: el presente y el futuro de Saprissa no giran alrededor de una nostalgia, sino de un proyecto deportivo en marcha.