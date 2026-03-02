Tras poner en duda su futuro, Machillo Ramírez recibe la noticia que podría ayudar a Alajuelense a salir de la crisis

Óscar Ramírez no está logrando encontrarle la vuelta a la crisis futbolística que atormenta a Liga Deportiva Alajuelense. Con la caída 2-0 ante Puntarenas, el campeón nacional llegó a cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2026 y volvió a alejarse de los puestos de clasificación a la fase final.

Esta situación, agravada por la prematura eliminación del Torneo de Copa y la caída ante Saprissa en el Clásico Nacional, hizo que se pusiera en tela de juicio la continuidad del “Macho”, quien este lunes confirmó acercamientos con la directiva de la Liga para renovar su contrato en junio.

Sin embargo, el entrenador de 61 años primero quiere sacar resultados y después sentarse a hablar sobre su futuro, aunque con muchos condicionantes de por medio: “En esto también entra el tema de la familia, el tema de uno, momentos, la edad también ya es algo que hay que considerar, la salud, y veré entonces”, explicó.

Una victoria contra Cartaginés en el crucial duelo este miércoles (8:00 p.m.) en el Morera Soto traería algo de calma a la Liga, que podría verse favorecida por el ajustado calendario y el desgaste que provocó en su rival.

¿Cuál es la noticia que beneficiaría a Alajuelense?

Amarini Villatoro, entrenador de los brumosos, confirmó que se verá obligado a hacer modificaciones en su once inicial frente a Alajuelense por temas físicos luego de disputar una exigente serie contra Vancouver Whitecaps, que los eliminó entre semana de la Concachampions, y medirse el domingo a San Carlos (1-1).

“Ha sido muy exigente para nosotros dentro del calendario internacional con la cantidad de partidos, máxime que nos tocaron muchos partidos de visita, entonces la acumulación de viajes ha hecho un desgaste en el grupo. Ahora, contra la Liga, tenemos prácticamente pocas horas para recuperar al plantel, así que tenemos que hacer uso de la rotación, queramos o no“, afirmó Villatoro.

Pese al difícil contexto, el técnico guatemalteco confía en sus pupilos: “Hay jugadores cuya recuperación es mejor, más natural. Apelamos a eso, a seguir manteniendo una base con rotaciones para tener un equipo fresco, intenso, como nos gusta, sabiendo que enfrentamos a un rival complicado“.

El poco tiempo entre un juego y otro, afirmó Villatoro, apenas les dará margen para hacer análisis del video y de lo que ha hecho su rival. “A mí en lo personal no me parece justo, pero está dentro del marco legal, entonces es permitido, así que creo que hay que adaptarse a lo que está reglamentado. Si está reglamentado, no podemos poner excusas y sí tratar de hacer un buen partido en este juego ante Alajuelense”, concluyó.