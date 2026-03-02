Por decisión de Fantasma Figueroa: se confirma la noticia más esperada por todo Comunicaciones para el Clausura 2026

Comunicaciones ahora tiene dos objetivos para el Torneo Clausura 2026. El más importante es seguir alejándose de la zona de descenso en la tabla acumulada —ya le sacó 6 puntos a Mictlán—, pero ahora también pelea por el liderato con Cobán Imperial y la chance de ir por la 33 ya no parece tan descabellada.

Tan solo una unidad separa a los dirigidos por Marco Antonio Figuroa de los cobaneros, por lo que buscarán ganarle este miércoles a Deportivo Malacateco (8:00 p.m.) en el estadio Cementos Progreso para dar un golpe sobre la mesa.

¿Cuál es la buena noticia que confirmó Comunicaciones?

En la antesala del partido con los Toros por la undécima jornada, Comunicaciones confirmó mediante sus redes sociales el regreso de José Manuel Contreras a la convocatoria después de casi cuatro meses de ausencia por lesión.

ver también El Fantasma Figueroa y Comunicaciones reciben trago amargo un día después de alejarse de la zona del descenso

“Moyo”, ídolo y figura del equipo, jugó por última vez el 16 de noviembre pasado, en la derrota 1-3 frente a Antigua GFC. Incluso, anotó el único gol de los Cremas antes de sufrir la molestia en el tendón de Aquiles que lo marginó por tanto tiempo de las canchas.

Ahora, a sus 40 años, Contreras será dirigido por primera vez por el “Fantasma” Figueroa, quien le había marcado la cancha en su regreso al club: “De momento está lesionado. Si tiene la capacidad de jugar como a mí me gusta, va a jugar; si no, no va a jugar. Puede tener mil años en el club, pero yo no me caso con nadie“.

(Foto: Comunicacions)

Publicidad

Publicidad

Lo más probable es que el “10” arranque como suplente contra Malacateco y poco a poco vaya sumando minutos en este y en los partidos siguientes si así lo decide el técnico chileno. Con respecto a la convocatoria, la otra noticia pasa por la baja del lateral derecho Wilson Pineda por molestias físicas.