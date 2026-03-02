Bocha Batista llega con cinco refuerzos: los integrantes de su cuerpo técnico en la Selección de Costa Rica

Durante la mañana de este lunes, Fernando “Bocha” Batista aterrizó en Costa Rica, donde por la tarde la Fedefútbol lo presentará de manera oficial como el nuevo entrenador de la Selección Nacional.

Pero el ex DT de Venezuela no llega solo. Según confirmó ante los micrófonos de los medios de comunicación, a lo largo de la semana estarán uniéndose a él los otros cinco integrantes de su cuerpo técnico.

Aunque todavía no se confirmaron los nombres de manera oficial, estos son los que tienen grandes posibilidades de conformar el nuevo grupo de trabajo que acompañará al DT en este ciclo.

El posible cuerpo técnico de la Tricolor

Fernando Batista (oficial)

Director técnico. El argentino, que viene de dirigir a la selección de Venezuela tras haber sido parte del proceso encabezado por José Pékerman, será el encargado de liderar el nuevo ciclo de la Tricolor.

Batista ya se encuentra en Costa Rica (Tigo Sports).

Leandro Cufré

Ayudante de campo principal. Ex lateral izquierdo que se formó en Gimnasia y Esgrima La Plata y tuvo pasos por Roma, Mónaco y Dinamo Zagreb en Europa. Además de trabajar con Batista, también fue asistente de José Pékerman y formó parte de distintos cuerpos técnicos en el fútbol internacional.

Leandro Cufré, ayudante de Batista (Federación Venezolana de Fútbol).

Jorge Pidal

Preparador físico. Inició su recorrido en River Plate en 2012 trabajando junto a Ramón Díaz, a quien acompañó posteriormente hasta la Selección de Paraguay. Luego pasó por Godoy Cruz, Pyramids FC de Egipto, Libertad de Paraguay y Botafogo. En 2021 se sumó al proceso de Venezuela, donde coincidió con Pékerman y luego con Batista.

Jorge Pidal, preparador físico (FVF).

Alejandro Manograsso

Analista de rendimiento que actualmente forma parte del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay. El ex entrenador de Costa Rica fue clave en el proceso de elección de Batista, recomendándolo ante la Fedefútbol, y en Tigo Sports aseguraron que “Manograsso vendría con Fernando Batista”. Cuenta con experiencia en Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Ecuador y la propia Costa Rica, por lo que conoce bien el medio.

Manograsso es hombre de confianza de Gustavo Alfaro (ESPN).

Dos cupos inciertos

Aún restan definiciones. Faltaría confirmar al entrenador de arqueros y definir si se concreta la posibilidad de sumar a otro asistente de nacionalidad costarricense, alternativa ante la cual Batista se mostró abierto.

En las próximas horas, la Fedefútbol deberá oficializar los nombres y terminar de delinear el equipo de trabajo que acompañará al Bocha en este nuevo capítulo de la Selección Nacional.

Datos clave

–Batista llegó este lunes a Costa Rica y será presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección Nacional.

-El DT confirmó que trabajará con un cuerpo técnico compuesto por cinco colaboradores que se incorporarán durante la semana.

-Entre los nombres que suenan con más fuerza están Leandro Cufré, Jorge Pidal y el analista de rendimiento Alejandro Manograsso.