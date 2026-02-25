Fue verdugo del Real Madrid y ofertó por Gustavo Herrera: el equipo de Europa que quiere fichar al ex Saprissa

El futuro de Gustavo Herrera tiene en vilo al fútbol panameño, pues se trata de una de sus grandes promesas. Y también toca de cerca a Deportivo Saprissa, que conserva un porcentaje de su ficha en caso de una futura venta, aunque se haya marchado del equipo para el Torneo Clausura 2026 por bajo rendimiento.

“Tavitín” apenas marcó un gol en dieciocho partidos con la elástica morada y fue uno de los jugadores más criticados por el saprissismo. El acuerdo al que habían llegado en Tibás con Sporting San Miguelito, el club dueño de la ficha del ariete, era un préstamo por un año. Pero de mutuo acuerdo decidieron interrumpirlo al cabo de seis meses.

Fue así como Sporting le abrió las puertas nuevamente a Herrera, quien volvió a entrenar con sus excompañeros a la espera de que otro club se interesara en él. En un momento, New York RB II de la MLS Next Pro estuvo cerca de llevárselo, pero la operación se cayó y terminó arreglando con los Rojinegros por dos torneos cortos.

Un reconocido equipo de Europa va por Gustavo Herrera

Sin embargo, una novedad sacudió a Gustavo Herrera en los últimos días y tomó forma definitiva este miércoles, justo en la antesala del partido de vuelta de Sporting San Miguelito contra LA Galaxy (el global está 1-1) por el boleto a los octavos de final de la Concachampions.

El periodista Ricardo Icaza confirmó a través de su cuenta de X que Sheriff Tiraspol de Moldavia “envió una oferta” por el delantero canalero de 20 años, amparado por el hecho de que la Superliga moldava “permite inscribirle hasta el mes de marzo”.

Si bien su desempeño en Saprissa quedó a deber, la actuación que tuvo en el Mundial Sub-20 de Chile lo perfiló como un jugador a recuperar. Y Sheriff, el equipo más ganador del fútbol moldavo con veintiún títulos, decidió apostar por él. En este momento, los Aurinegros están terceros en su liga, con 41 puntos.

Más allá de la actualidad deportiva o su legado a nivel nacional, el club moldavo realmente se puso en el mapa futbolístico mundial con el histórico triunfo 2-1 sobre Real Madrid que consiguió sobre la hora el 28 de septiembre de 2021, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de aquella Champions League.

Otra de las particularidades de Sheriff es que está emplazado en Transnistria, un Estado no reconocido dentro de Moldavia que limita con Ucrania y declaró su independencia en 1990. Allí podría seguir su carrera Gustavo Herrera.