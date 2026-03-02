Es tendencia:
Alajuelense en vilo por la decisión que puede terminar con la salida del Machillo Ramírez: “Renuncia del técnico”

El ambiente en Alajuelense cada vez es más complicado al mando del Machillo Ramírez por los últimos resultados obtenidos.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Alajuelense en vilo por la decisión que puede terminar con la salida del Machillo Ramírez
Alajuelense en vilo por la decisión que puede terminar con la salida del Machillo Ramírez

Alajuelense vive un panorama complicado en el Torneo Clausura 2026, ya que su desempeño genera más interrogantes que certezas. Tanto el funcionamiento en la cancha como los resultados obtenidos han dejado dudas, y las estadísticas comienzan a reflejar un rendimiento que no favorece al equipo.

Este contexto incrementa la presión sobre el Machillo Ramírez, quien observa cómo el margen de maniobra se acorta en la lucha por asegurar un lugar entre los cuatro primeros.

La situación del Machillo Ramírez en Alajuelense

En Alajuelense crece la incertidumbre ante una decisión que podría marcar el futuro inmediato del equipo y provocar la salida del Machillo Ramírez.

A través de su cuenta oficial de X, el periodista Ferlin Fuentes señaló públicamente que la única forma en que Alajuelense podría quedarse sin el Machillo Ramírez antes de que finalice el semestre sería mediante una renuncia voluntaria del propio entrenador.

“La única vía para que Alajuelense se quede sin Óscar antes de finalizar el semestre, es por una renuncia del técnico”, comentó Ferlín Fuentes.

Según manifestó, no existiría otro escenario inmediato para su salida, dejando claro que cualquier cambio dependería exclusivamente de la decisión del técnico.

Un ambiente gris para el Machillo Ramírez en Alajuelense

El escenario se perfila como el desenlace más adverso para Óscar Ramírez al mando de la Liga Deportiva Alajuelense, especialmente si este termina siendo su último semestre en el banquillo rojinegro.

Machillo Ramírez – Alajuelense
Machillo Ramírez – Alajuelense

Las escasas opciones de clasificar, el irregular inicio en resultados y un rendimiento colectivo que no convence han ido diluyendo las aspiraciones de pelear por el título, dejando al técnico contra las cuerdas en un momento decisivo del torneo.

Datos claves

  • Existe incertidumbre en Alajuelense sobre el futuro inmediato de Óscar “Machillo” Ramírez, en medio de un contexto deportivo complicado.
  • El periodista Ferlin Fuentes afirmó que la única vía para que el técnico salga antes de finalizar el semestre sería una renuncia voluntaria, descartando otros escenarios inmediatos.
  • Cualquier posible cambio dependería exclusivamente de la decisión del entrenador, ya que no habría, por ahora, otra medida en curso para apartarlo del cargo.

