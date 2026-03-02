Bancy Hernández fue la principal figura del Deportivo Saprissa este domingo en el 2-0. El ex Real Estelí convirtió un doblete que valió tres puntos ante Guadalupe y también sirvió para poner al Monstruo en la segunda posición del campeonato nacional.

Estos dos goles fueron los primeros de Bancy con la camiseta de Saprissa. Ambos se dieron en la segunda parte. Además, en los festejos de sus anotaciones se dio una particularidad: celebró imitando a estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo y Vinicius Júnior.

Dicha actuación del nicaragüense en el Coyella Fonseca le permitió ubicarse entre los mejores jugadores hispanoamericanos que participaron este fin de semana en todo el continente americano.

Bancy Hernández recibe la mejor calificación de Costa Rica tras la jornada 9

Según los datos del sitio de estadísticas Sofascore, Bancy Hernández alcanzó una calificación de 9.5 puntos por su rendimiento en la jornada 9 de la Liga Promérica. Obtuvo la misma puntuación que Lionel Messi, quien convirtió también dos goles contra Orlando City.

Foto: Sofascore

El nicaragüense logró ubicarse entre los mejores cinco hispanoamericanos que participaron con sus respectivos equipos. Tan sólo fue superado por el colombiano Beckam Castro, el uruguayo Alan Medina y el mexicano Ángel López.

Cabe destacar que Bancy Hernández obtuvo la mejor puntuación de Costa Rica en la jornada que pasó y la segunda mejor de Centroamérica, tras el 9.6 que alcanzó López en el empate por 2-2 entre Malacateco y Antigua GFC.

