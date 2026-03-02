Robert Moreno le apunta a la Fedefútbol y señala a los culpables que le cerraron la puerta de La Sele: “Me dijeron que era el elegido”

Desde la Fedefútbol se determinó que el Bocha Batista asumirá la dirección técnica de la Selección de Costa Rica, una decisión que marca un nuevo rumbo para el combinado nacional.

En medio de este anuncio, Robert Moreno se pronunció y lanzó señalamientos hacia la federación, dejando ver su postura sobre cómo se manejó la situación y el cambio en el banquillo que lo ha dejado por fuera.

¿Qué dijo Robert Moreno luego de que la fedefútbol le cerrara las puertas de La Sele?

Cabe destacar que Robert Moreno figuraba entre los principales candidatos para asumir el mando de la Selección de Costa Rica, siendo considerado como una de las opciones finales en el proceso de elección.

“A mí se me transmitió esa sensación de que era elegido, de que todo iba encaminado a que eso pudiese surgir, pero también se me avisó que había un comité de nueve integrantes que eran los que tenían que votar“, comentó Robert Moreno para ESPN.

“Los tres que vinieron, la sensación que yo tuve en toda la reunión era esa. De hecho, teníamos ya una convocatoria preparada, teníamos todo el trabajo inicial preparado“, afirmó.

Dardo a la Fedefútbol

Moreno dejó clara su postura al señalar que, más allá de Ronald, solo dos personas lo conocían realmente dentro del proceso y que le habría gustado contar con el respaldo unánime de los nueve miembros del comité.

“A mí realmente conocerme me conocieron dos, aparte de Ronald, que entiendo que transmitiría la información. Me hubiese gustado tener a los nueve miembros del comité a favor, porque luego vienen las dificultades y si no tienes a todo el mundo es muy difícil“, comentó de manera contundente Robert Moreno.

“Para formar parte de algo tan grande como dirigir a Costa Rica tiene que haber unión. Si tú no ves esa comunión, esa necesidad de que todo el mundo reme hacia el mismo lado, dirigir a un país es algo muy complejo”, finalizó.

Datos claves

Robert Moreno aseguró que recibió señales de que sería el elegido , ya que la sensación en las reuniones apuntaba a que todo estaba encaminado a su nombramiento como seleccionador.

, ya que la sensación en las reuniones apuntaba a que todo estaba encaminado a su nombramiento como seleccionador. La decisión final dependía de un comité de nueve integrantes , quienes debían votar para definir al nuevo técnico de Costa Rica.

, quienes debían votar para definir al nuevo técnico de Costa Rica. Moreno afirmó que incluso ya tenían trabajo avanzado, incluyendo una convocatoria preparada y planificación inicial, lo que refuerza que se sentía muy cerca de asumir el cargo antes de la decisión definitiva de la Fedefútbol.