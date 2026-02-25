Saprissa recibió una visita inesperada: llegó en helicóptero y sorprendió a todo el plantel morado

El Deportivo Saprissa vivió una escena poco habitual en el estadio Ricardo Saprissa cuando un helicóptero descendió en las inmediaciones de la Cueva, generando sorpresa entre vecinos, aficionados y curiosos que no daban crédito a lo que estaban viendo. La aeronave aterrizó en el sector oeste del estadio y, en cuestión de minutos, el rumor comenzó a correr por Tibás.

A la redacción llegó un video en el que se aprecia claramente el momento en que el helicóptero toca tierra, en una postal más propia de un evento internacional que de una jornada habitual de entrenamientos. La escena no tardó en viralizarse y en despertar todo tipo de especulaciones sobre el motivo de la visita.

¿Quién llegó en helicóptero a la práctica de Saprissa?

La incógnita se resolvió poco después. Una fuente cercana confirmó que quien viajaba en el helicóptero era don René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica y uno de los principales accionistas del conjunto morado. Su arribo no respondió a una emergencia ni a una reunión de crisis, sino a una actividad interna organizada en el club.

Según trascendió, Picado llegó para compartir un asado con jugadores del primer equipo masculino y femenino, además de las jefaturas de la institución. El encuentro tuvo un tono distendido y buscó fortalecer el vínculo entre la dirigencia y el plantel en un momento donde el equipo atraviesa una etapa positiva en lo deportivo.

El helicóptero que aterrizó en donde entreba Saprissa.

La particular forma de llegada no pasó inadvertida para los futbolistas. El nicaragüense Bancy Hernández no se resistió a la experiencia y aprovechó para subirse al helicóptero, compartiendo en sus redes sociales una historia donde se le ve sobrevolando las cercanías del estadio. La imagen añadió un toque de color a una jornada que ya de por sí había salido de lo común.

En un club acostumbrado a la intensidad de los clásicos y a la presión de los resultados, la escena ofreció un respiro distinto. La visita inesperada y el aterrizaje en helicóptero dejaron una anécdota que rápidamente se instaló en la conversación morada. Saprissa no solo dio de qué hablar en la cancha, también lo hizo desde el aire.

Datos Claves

René Picado Cozza aterrizó en helicóptero en el sector oeste del estadio Ricardo Saprissa .

aterrizó en helicóptero en el sector oeste del estadio . El accionista de Saprissa asistió para compartir un asado con los equipos masculino y femenino.

asistió para compartir un asado con los equipos masculino y femenino. El futbolista Bancy Hernández sobrevoló las cercanías del estadio y compartió la experiencia en redes.