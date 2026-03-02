“Ídolos de barro”: Rolando Fonseca hace estallar la interna de Alajuelense y señala sin filtro a los responsables de la crisis

Al principio parecía una simple resaca de campeonato. Tras haber alzado el ansiado título número 31 a nivel nacional, el tricampeonato de la Copa Centroamericana y el trofeo del Torneo de Copa, la afición de Liga Deportiva Alajuelense confiaba en que los tropezos de principios de 2026 no representaban grandes señales de alarma.

El propio Óscar “Machillo” Ramírez pidió en conferencia de prensa un crédito de cinco partidos para que el vigente monarca de Costa Rica volviera a retomar su ritmo demoledor tras el parón.

Sin embargo, con la mitad del Clausura ya disputado y la Liga separada por seis puntos de los puestos de clasificación, en Alajuela ya tienen motivos de sobra para señalar una crisis deportiva que amenaza con hacer naufragar prematuramente el sueño del bicampeonato.

Alajuelense se hunde en el Clausura 2026 (Unafut).

“Jugadores acomodados e ídolos de barro”

En este marco, Rolando Fonseca, histórico ex goleador de Alajuelense y de la Selección de Costa Rica, aprovechó su participación en Teletica para lanzar un discurso que apuntó directamente a los fundamentos de la debacle manuda.

“Alajuelense es un equipo completamente desconocido. ¿Pero por qué? Si tenés el punto más alto de motivación cuando sos campeón; cuando vas a jugar una serie que nadie la va a jugar; cuando los jugadores, después de tener el mayor aliciente posible, que es ser campeón, ahora se relajan. Entonces sos un jugador de papel. Si solo cada cinco años podés ser campeón, estás formando mal los jugadores“, comenzó disparando Fonseca, sin perdonar a los protagonistas dentro de la cancha.

Rolando Fonseca no ocultó su indignación con el presnte de LDA (Teletica).

“Ahora, la preocupación más grande es cuando vienen los jugadores y dicen ‘los equipos nos están jugando al 100%’ o ‘nos toca dar más que el 100%’… es tu responsabilidad como jugador. Ah, entonces estabas formando ídolos de barro. Eso es lo que tenías entonces en el camerino. Ídolos de barro, que se caen como si nada. ¿Cómo representan a la afición?“, añadió.

Pero para Fonseca, los verdaderos responsables de la situación están más arriba. “No sea alcahueta usted, afición, no puede ser alcahueta con esta situación y menos una junta directiva. Les han dado todas las condiciones para que usted tenga un montón de jugadores acomodados. Lo estamos viendo: división en el camerino la hay. Discúlpenme, pero la hay… Cuando un jugador se molesta porque lo sacan o el otro le reclama por salir expulsado, más las declaraciones que dan, obvio deja en evidencia que sí hay división de camerino“, señaló.

Clima tenso en el vestuario rojinegro (LDA).

“Eso se crea cuando usted alcahuetea tener ídolos de barro, jugadores que no juegan, que cobran mucho y no participan. Diay, es una mala gestión de su gerente deportivo y la junta directiva“, sentenció el máximo goleador de la Selección de Costa Rica, encendiendo aún más la polémica por el delicado presente de la Liga.

En síntesis

-Rolando Fonseca criticó con dureza el presente de Alajuelense y aseguró que el equipo actual está lleno de “ídolos de barro” que no sostienen el nivel tras haber sido campeones.

-El histórico ex goleador señaló una falta de compromiso del plantel, afirmando que algunos jugadores se relajaron después de ganar el título y cuestionó la mentalidad competitiva del camerino.

-Fonseca también apuntó contra la dirigencia del club, a la que responsabilizó por permitir un vestuario dividido y por sostener jugadores “acomodados” que cobran mucho y no rinden.