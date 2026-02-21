Saprissa confirmó el regreso que toda la afición estaba esperando y así lo celebró Roberto Artavia: “Su gran esfuerzo…”

Este sábado 21 de febrero el fútbol de Costa Rica vuelve a paralizarse con una nueva edición del clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, el primero de este 2026.

El escenario de este duelo tan esperado será La Cueva, donde los fanáticos tibaseños ya palpitan una noche que puede quedar en la historia: por primera vez en mucho tiempo llegan como favoritos ante la Liga, luego de encadenar cuatro victorias consecutivas con el regreso de Hernán Medford al banquillo morado.

El regreso que enciende la fiesta morada

Puertas adentro del Monstruo son conscientes de que, en el marco de un clásico de esta magnitud, no se puede escatimar en los preparativos y es necesario montar una verdadera fiesta morada.

Por eso, el club anunció a través de sus canales oficiales que el partido ante los manudos contará con un recibimiento organizado por Cultura Saprissa, la agrupación encargada de coordinar el despliegue de mosaicos y tifos en jornadas de esta envergadura.

En un video con indicaciones específicas para los aficionados que participarán del recibimiento,quedó confirmado que Cultura Saprissa vestirá de gala a San Juan de Tibás por primera vez en este 2026, marcando un regreso muy esperado por la afición.

Mensaje desde la cúpula

Por su parte, Roberto Artavia, sucesor de Juan Carlos Rojas en la presidencia de la Junta Directiva, apareció en su cuenta de X (ex Twitter) con un mensaje en el que remarcó la importancia de este hecho.

“Desde temprano en La Cueva para agradecer a Cultura Saprissa y todo su gran equipo de trabajo, a las Peñas de la gradería Sur y al personal de operaciones del Club por su gran esfuerzo y dedicación para que vivamos otra noche mágica en nuestro estadio. Además, tuve un encuentro muy especial con Francisco y Felipe Saprissa, sobrino-nietos de don Ricardo, quienes también colaboraban con los preparativos. ¡Nos vemos en la noche!”, escribió el jerarca morado.

El mosaico con el que los morados recibirán a los elegidos por Hernán Medford para ir en busca de la victoria ante Alajuelense aún no ha sido develado, pero promete ser un deleite para todo el saprissismo. Habrá que esperar un par de horas más para conocerlo.