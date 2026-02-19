“Una transición jodida”: presidente de Saprissa sacude al hablar del futuro de Mariano Torres cuando termine su contrato￼

El futuro de Mariano Torres vuelve a instalarse en el centro de la conversación en Tibás. El capitán del Deportivo Saprissa tiene contrato vigente hasta junio del 2026, pero las preguntas sobre qué ocurrirá después empiezan a multiplicarse. En un club donde la figura del argentino trasciende lo futbolístico y se mezcla con identidad y liderazgo, cada palabra sobre su continuidad adquiere peso específico.

Roberto Artavia fue consultado directamente por el tema y no esquivó la respuesta. El presidente morado reconoció que la situación no es sencilla y que el diálogo ya comenzó puertas adentro. “Quiero tener con él un cara a cara. Erick ya lo está teniendo, no necesariamente es público todavía”, expresó, dejando claro que la institución ya trabaja en silencio sobre el escenario que se avecina.

Artavia quiere la continuidad de Mariano Torres

La frase que más llamó la atención fue otra, cargada de honestidad y sentimiento. “Yo estoy en una transición jodida porque también soy aficionado. Como aficionado quiere que se quede por lo menos dos torneos cortos más terminado este”, confesó Artavia. En esas palabras se refleja el dilema entre la planificación institucional y el deseo emocional de prolongar la etapa de un referente que ha marcado época en el club.

Torres, pese al paso de los años y las exigencias acumuladas, sigue mostrando señales de vigencia. El propio presidente citó una acción puntual como ejemplo de su compromiso. “Tiene todavía mucho que ofrecer como lo hizo ante Liberia. A mí me marcó muchísimo que en el minuto 95 lanzó un sprint para marcar un jugador. Todavía le alcanza para mucho”, comentó.

El debate no es menor. Saprissa debe pensar en el recambio generacional sin perder competitividad, pero también administrar la salida eventual de un futbolista que ha sido emblema en títulos y clásicos. La transición implica planificación deportiva, equilibrio financiero y manejo de vestuario. No es solo una firma en un contrato, es decidir cómo se cierra, o se extiende, un ciclo histórico.

Por ahora, no hay una decisión definitiva ni un anuncio oficial. Lo que sí quedó claro es que la dirigencia vive el proceso con intensidad y que el vínculo con Mariano Torres trasciende lo contractual. La “transición jodida” de la que habló Artavia resume el desafío: combinar razón y corazón para definir el futuro de uno de los grandes referentes de la era reciente en el Deportivo Saprissa.

