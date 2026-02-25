Respuesta oficial: Saprissa no se guarda nada y le pega a Alajuelense por las quejas del VAR en el Clásico Nacional

El último clásico de Costa Rica, que terminó con triunfo 2–1 de Deportivo Saprissa sobre Liga Deportiva Alajuelense, estuvo marcado por la polémica arbitral, con reclamos desde el bando rojinegro tras el encuentro.

Ante ese escenario, fue el turno del presidente morado, Roberto Artavia, quien decidió sentar una postura clara y pública sobre el tema, buscando bajar la tensión y dejar en claro la posición institucional del club frente a las decisiones arbitrales.

Desde el medio Colombia Deportiva, el presidente de Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, dejó una postura tajante cuando exista un arbitraje polémico en contra de su equipo.

Comentó que prefiere no referirse públicamente al tema, marcando una línea clara de mesura institucional pese a la inconformidad que puedan generar ciertas decisiones arbitrales.

¿Qué dijo el presidente del Saprissa tras las quejas de Alajuelense con el VAR?

Roberto Artavia, explicó en Colombia Deportiva que su postura es no polemizar sobre el arbitraje cuando siente que las decisiones no favorecen a su equipo, asegurando que solo se pronunciará para felicitar cuando el trabajo sea correcto.

Roberto Artavia– Presidente del Saprissa

“Yo espero nunca hablar del arbitraje. Cuando esté bien lo felicitaré. Francamente no pienso hacer declaraciones cuando no nos piten un penal o algo por el estilo porque entiendo que es parte de la dinámica del juego”, comentó el presidente del Saprissa, Roberto Artavia en Columbia Deportiva.

“Entonces, si el árbitro decidió que algo no es y el VAR lo respalda, será algo que como presidente debo respetar”, compartió el presidente del Saprissa, Roberto Artavia en Columbia Deportiva.

Datos claves

El último clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense , además de su resultado favorable para Saprissa, estuvo envuelto en controversia por decisiones arbitrales que provocaron críticas desde el bando rival.

