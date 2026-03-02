Aunque tanto Saprissa como Alajuelense mostraron interés y se disputaron su fichaje en su momento, el jugador optó por rechazar ambas propuestas y seguir otro camino en su carrera.

Con el mercado nuevamente en movimiento y ofertas sobre la mesa, su futuro podría estar en Europa, abriendo un nuevo capítulo lejos del fútbol nacional.

Lo buscan desde Europa

Se trata de Christopher Núñez, quien confirmó que cuenta con propuestas provenientes del fútbol griego, país donde aseguró haber tenido una etapa muy positiva que le permitió dejar puertas abiertas. Así lo dio a conocer Tigo Sports Costa Rica tras entrevistar al jugador: “Confirma que tiene ofertas del fútbol griego”

No obstante, el jugador señaló que aún es prematuro definir su próximo destino, ya que actualmente está enfocado en el Cartaginés y mantiene contrato vigente, aunque reconoció que analiza las opciones que puedan surgir.

“Sí, gracias a DIos en los años que estuve en Grecia me fue muy bien y dejé las puertas allá abiertas. Es muy pronto para decir en cuál equipo, ahora estamos enfocados en el Cartaginés y luego ver qué nos espera, aunque sé que todavía tengo contrato”, comentó Cristopher Núñez para Tigo Sports Costa Rica.

Los registros de Cristopher Núñez en Grecia

Durante su etapa en el fútbol griego con el PAS Lamia 1964, Christopher Núñez disputó 116 partidos, en los que anotó 5 goles y brindó 4 asistencias.

