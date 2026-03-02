Es tendencia:
“No lo conozco”: jugador de Motagua impacta a José Francisco Molina y adelanta inesperada postura con la Selección de Honduras

La Selección de Honduras tiene nuevo DT y los futbolistas ya comienzan a brindar sus opiniones sobre José Francisco Molina.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco Molina es el nuevo entrenador de la Selección de Honduras hasta 2030. Foto: X Motagua.
Marcelo Santos fue uno de los futbolistas que siempre estuvo presente en las convocatorias de la Selección de Honduras durante el paso de Reinaldo Rueda como entrenador del combinado nacional, pero ahora con el nuevo nombramiento ya tomó una inesperada postura.

El defensor de Motagua fue consultado el nuevo entrenador de Honduras, José Francisco Molina a quien admitió no conocer, pero tiene el deseo que tenga éxito para el bien del fútbol hondureño.

No llega solo: José Francisco Molina asume en Honduras y revelan cómo será su cuerpo técnico

“No tendría mucho qué hablar sobre ese tema, no lo conozco también, pero creo que por algo lo escogieron y se tomó la decisión de contratarlo a él y esperemos que las cosas puedan salir por el bien de él y del país porque la verdad se necesitaban cambios. Ojalá que se mantenga de la mejor manera el proyecto”, dijo Santos.

Su postura con la Selección de Honduras

Por otro lado, el jugador de 33 años consideró que a su edad ya no ve como una prioridad formar parte de las convocatorias de la Selección de Honduras y lo mejor es darle paso a las nuevas generaciones.

“Ya a la edad de uno es más difícil pensar de lleno en la selección porque es la oportunidad para las nuevas generaciones, los jóvenes que vienen creciendo y demostrando que quieren esa oportunidad”

Francis Hernández lanza contundente recado a Pedro Troglio tras la llegada del nuevo DT a la Selección de Honduras

Su enfoque es Motagua

Santos dejó claro que él no dirá que no a una oportunidad con Honduras, pero explicó que actualmente su enfoque está en cerrar de la mejor manera su etapa con el Ciclón Azul que dirige Javier López.

“Yo no le voy a decir que no a la selección, pero tampoco lo veo como un objetivo como lo miraba en otro tiempo. Ahora me enfoco de lleno en el equipo y terminar mi etapa de la mejor manera aquí en Motagua”

