Saprissa arregla con Jeaustin Campos: esto le pagarán al entrenador en medio de la crisis que vive Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. El empate ante Puntarenas en el debut del Clausura 2026, la presión de la afición y un año completo sin títulos tienen a Vladimir Quesada en el centro de la crítica, con su continuidad seriamente cuestionada desde las gradas y las redes sociales.

El arreglo de Jeaustin Campos con Saprissa

En medio de ese ambiente cargado, desde Tibás se movieron fichas fuera de la cancha. Una decisión administrativa y legal terminó de encender el debate: Saprissa llegó a un arreglo con Jeaustin Campos, técnico histórico del club y protagonista de una disputa judicial que parecía cerrarle la puerta definitivamente al banquillo morado.

Según informó el periodista Josué Quesada, el Tribunal de Trabajo de Alajuela acogió un arreglo extrajudicial entre Saprissa y Campos, poniendo fin a la disputa legal que se originó tras el despido del entrenador, luego de la denuncia por racismo cuando dirigía al club.

“El Tribunal de trabajo de Alajuela acogió un arreglo extrajudicial entre Deportivo Saprissa y Jeaustin Campos. Se terminó la disputa legal entre ambos”, detalló Quesada en su programa Teléfono Rojo.

El acuerdo incluye un pago económico por parte de Saprissa y además la entrega de un vehículo al entrenador. Pero más allá de lo material, el objetivo principal del arreglo es estratégico: limpiar cualquier obstáculo legal y dejar una relación abierta entre el club y Jeaustin Campos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Esperen al cierre del mercado”: afirman que Saprissa hará un movimiento de último momento que sorprenderá a Costa Rica

¿Qué le pagará Saprissa a Jeaustin Campos?

“Saprissa le pagará un monto a Jeaustin y un auto. Esto tiene como objetivo tener una relación abierta con Jeaustin, para que en el momento que se requiera no haya problemas legales para contratarlo”, añadió Quesada.

La conciliación fue rápida y directa. Con este movimiento, Campos ya puede ser considerado formalmente como candidato para dirigir nuevamente al Deportivo Saprissa, algo que hasta hace poco parecía imposible.

Publicidad

La información tomó aún más fuerza tras una declaración que no pasó desapercibida. Pablo Páis fue directo y lanzó una frase que retumbó en Tibás: “En un mes es técnico de Saprissa”.