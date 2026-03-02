Advertido por Concacaf: Alajuelense recibe el mensaje que puede costarle la serie contra LAFC en la Concachampions 2026

Alajuelense atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026, acumulando tres derrotas consecutivas que lo tienen fuera de la zona de clasificación y encendido las alarmas en su entorno.

En medio de este panorama adverso, en el horizonte aparece el desafío ante LAFC por Concachampions en los octavos de final, un rival de mucho peso internacional.

Desde Concacaf incluso han puesto el foco en el conjunto manudo, elevando la expectativa y la presión sobre la Liga en un momento donde necesita respuestas inmediatas dentro del terreno de juego.

ver también “Ídolos de barro”: Rolando Fonseca hace estallar la interna de Alajuelense y señala sin filtro a los responsables de la crisis

Así fue la advertencia de Concacaf a Alajuelense

La Concacaf encendió las redes al compartir un video destacando “la magia de Boudri”, jugador del LAFC, preparando lo que será el del duelo ante Alajuelense.

Con la publicación desde la cuenta oficial del torneo, el organismo prácticamente puso el foco en las habilidades y el talento de Amin Boudri , advirtiendo a la Liga sobre el peligro que representa el creativo en el ataque angelino.

Alajuelense y LAFC en Concachampions

El duelo de ida por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf entre LAFC y Alajuelense está programado para el miércoles 11 de marzo desde territorio estadounidense en donde los manudos intentarán sacar un resultado positivo.

Publicidad

Publicidad

Datos claves