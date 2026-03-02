Hernán Medford ya lo logró: el récord que alcanzó con Saprissa y lo acerca a la ansiada 41

Desde que Hernán Medford volvió al banquillo del Deportivo Saprissa, el equipo cambió el chip. Los morados no solo recuperaron confianza, sino que también encadenaron una racha perfecta que ya empieza a ilusionar con algo más grande: la estrella 41.

El Pelícano asumió el mando en medio de dudas, pero la respuesta fue inmediata. Su debut se dio en los cuartos de final del Torneo de Copa con un contundente 6-0 ante Carmelita, resultado que ratificaron en la vuelta con un 2-4 en el Rafael Bolaños para avanzar a semifinales.

En el Clausura, la historia siguió el mismo guion. Saprissa venció 2-1 a San Carlos en el Ricardo Saprissa, luego superó 0-1 a Municipal Liberia en el Edgardo Baltodano, firmó un 2-1 ante Alajuelense en el Clásico Nacional y más recientemente selló un sólido 0-2 frente a Guadalupe FC en el Colleya Fonseca.

Una racha que trae recuerdos dorados

La última vez que Saprissa logró seis triunfos consecutivos fue en el Clausura 2024, torneo que terminó con la obtención del histórico título número 40. Aquella seguidilla incluyó victorias ante Guanacasteca (4-1), Puntarenas (0-2), San Carlos (0-3) y Santos (3-1), antes de imponerse en semifinales nuevamente frente a los norteños (0-1 y 4-0). La inercia culminó con el título ante Alajuelense.

La buena racha que lleva Saprissa.

Medford no solo ha devuelto la contundencia al equipo, sino que igualó una marca que en el pasado reciente fue sinónimo de campeonato. El camerino cree, la afición se ilusiona y los números respaldan el momento.

El récord ya está firmado. Ahora, el desafío será sostener la racha y convertir esta nueva seguidilla en el impulso definitivo hacia la ansiada 41. Medford ha logrado volver a darle una vida a este equipo y ahora son candidatos al título.

