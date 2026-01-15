Saprissa lo hizo oficial: se confirmó la llegada que tanto esperaban los morados

El Deportivo Saprissa abrió oficialmente una nueva etapa en su historia institucional. La noche de este jueves, el club confirmó lo que desde hace semanas era esperado por el entorno morado.

¿Cuál fue el anuncio de Sprissa?

Roberto Artavia es el nuevo presidente de la junta directiva, cargo que quedó vacante tras la salida de Juan Carlos Rojas. La oficialización se realizó durante la Asamblea de Accionistas, celebrada en el Estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás.

En ese espacio se explicaron las razones de su elección y se presentó formalmente al dirigente que tomará las riendas del club en un momento clave, tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Desde la institución destacaron que la llegada de Artavia responde no solo a su perfil profesional, sino también a su vínculo histórico con Saprissa. El club resaltó que ha sido aficionado durante toda su vida, con una identificación profunda con los valores, la identidad y la grandeza de la institución, además de un amplio conocimiento del fútbol nacional e internacional.

¿Quién es Roberto Artavia?

Como parte del anuncio, Saprissa compartió detalles de su trayectoria profesional, con la intención de que la afición conozca al nuevo presidente. Artavia es un referente académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países.

Cuenta con un doctorado en Estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, un MBA del INCAE Business School y es ingeniero naval por la United States Merchant Marine Academy (USMMA), en Kings Point. Actualmente, se desempeña como presidente del Consejo Directivo del INCAE Business School y de Roberto Artavia Consultoría Internacional, además de integrar juntas directivas empresariales y organizaciones sin fines de lucro, tanto a nivel nacional como internacional.

La confirmación de Artavia marca el cierre definitivo de una era. Meses atrás, Juan Carlos Rojas anunció su salida tras 14 años al frente del club en el ámbito administrativo, luego de vender sus acciones y señalar que, al menos por ahora, se alejaría del fútbol.