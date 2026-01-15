“Esperen al cierre del mercado”: afirman que Saprissa hará un movimiento de último momento que sorprenderá a Costa Rica

El Deportivo Saprissa ha tenido un mercado de fichajes movido, marcado tanto por incorporaciones como por salidas estratégicas. En Tibás han insistido en que la planilla está equilibrada, pero desde el entorno morado advierten que todavía no está todo dicho y que el cierre del mercado podría traer una sorpresa mayúscula.

¿Cuál es el último movimiento de mercado que haría Sarpissa?

En medio de ese escenario, una información comenzó a tomar fuerza y apunta directamente a uno de los nombres más sensibles del plantel. Según dio a conocer Josué Quesada, Gerson Torres estaría valorando seriamente regresar al Club Sport Herediano, equipo al que dejó en su momento en medio de una fuerte polémica.

El posible movimiento no es menor. Torres fue titular en el debut del Clausura 2026 con Saprissa, lo que hace pensar que entra en los planes deportivos de Vladimir Quesada. Además, el mediocampista tiene contrato vigente hasta finales de este año, por lo que cualquier salida requeriría una negociación directa entre clubes.

Aun así, desde el entorno cercano al jugador no se descarta un giro de último momento. Quesada dejó una advertencia clara que encendió las alarmas en Tibás: “Esperen a que termine el mercado de pases”.

La frase alimenta la versión de que Saprissa podría realizar un movimiento inesperado antes del cierre, ya sea dando salida a Torres o entrando en una negociación que parecía impensada hace apenas unas semanas.

Si se concreta, el regreso de Gerson Torres a Herediano sería uno de los bombazos del mercado, no solo por su pasado reciente, sino también por el contexto en el que se daría: como titular morado y con el campeonato ya en marcha.

Por ahora, en Saprissa reina el silencio oficial, pero la advertencia está lanzada. En Tibás saben que el mercado todavía puede dar un último golpe que sacuda al fútbol costarricense.