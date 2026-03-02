Peligra el amistoso: las 3 selecciones que Costa Rica tiene en carpeta para reemplazar a Irán por la guerra en Oriente Medio

Este lunes, Fernando Batista fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Costa Rica con miras al Mundial 2030. Y, de forma inevitable, durante la rueda de prensa se tocó un tema de coyuntura geopolítica que afecta directamente a la selección nacional: la guerra en Oriente Medio.

Sucede que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) había arreglado amistosos para la fecha FIFA de marzo contra Jordania (viernes 27) e Irán (martes 31), dos países emplazados en la zona de conflicto. Especialmente este último, que fue bombardeado por Estados Unidos e Israel antes de responder con más ataques aéreos. Uno de sus objetivos fue Amán, la capital jordana, que iba a albergar ambos cotejos, pero pudo interceptar los miles.

Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo, fue claro al abordar la situación: “Estamos teniendo conversaciones a diario desde que pasó la situación que nos tiene a todos consternados y preocupados. Todo sigue en pie hasta el momento, eventualmente cambiando la sede y uno de los países con los que jugaríamos. Esos detalles los podemos tener listos tal vez en dos, tres días”, dijo, en alusión a la República Islámica.

Las 3 selecciones que Fedefútbol baraja para sustituir a Irán

Teniendo en cuenta que la guerra se extenderá por tiempo indeterminado —Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que están preparados para “ir mucho más allá” de cinco semanas en caso de considerarlo necesario—, lo más probable es que la Fedefútbol se decline por otro rival para el segundo amistoso del “Bocha” Batista al frente de La Sele.

Según dio a conocer el medio ElMundo.CR, las selecciones en carpeta son Egipto, Turquía y Nigeria. Las dos primeras disputarán el Mundial 2026. Aunque todas, por su tradición futbolística, sin duda representarían un desafío más que complejo para el argentino y sus dirigidos.

Mohamed Salah, Victor Osimhen y Arda Güller, las figuras de Egipto, Nigeria y Turquía, respectivamente. (Fotos: Getty y LaPresse)

“La negociación dependerá no solo de disponibilidad en calendario, sino también de sede neutral y condiciones logísticas seguras. Además, del equipo que quiera pagar el porcentaje que corresponde“, detalló el periodista Ferlin Fuentes. Recordemos, por ejemplo, que los vuelos hacia y desde Oriente Medio fueron cancelados.

