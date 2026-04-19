Saprissa confirma la despedida que la afición no quería antes del clásico con Alajuelense y así lo anunció: “Última vez”

Este domingo, el estadio Alejandro Morera Soto se vestirá de gala una vez más para recibir una nueva edición del Clásico Nacional de Costa Rica. De un lado estará la Liga Deportiva Alajuelense ante toda su gente y del otro, el Deportivo Saprissa.

Actualmente, los dos equipos atraviesan realidades completamente opuestas: mientras los del Machillo Ramírez luchan por meterse a semifinales –de momento están quintos y fuera de los puestos de clasificación–, los de Hernán Medford llegan en alza.

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Es que los morados no sólo están segundos detrás del líder Herediano sino que vienen de consagrarse campeones del Torneo de Copa. Pero en medio de este panorama es que el club anunció una despedida que la afición no quería escuchar. Y menos a horas del clásico.

“Última vez”: el anuncio de Saprissa a horas de jugar con Alajuelense

Este sábado, la cuenta oficial de Saprissa en Instagram confirmó que la tan famosa camiseta de Batman se está liquidando en el sitio y las tiendas oficiales del club.

Se trata de una prenda histórica que fue distinguida hasta en Europa por su originalidad y que ganó premios como una de las mejores equipaciones de la temporada.

Última vez para comprar la cotizada camiseta de Batman. (Instagram)

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“SOMOS SAPRISSA ¡Valientes por Siempre! Todas las tallas por ÚLTIMA VEZ en tiendas oficiales y saprissa.com”, informó el equipo a través de sus redes sociales y las redes estallaron en busca de obtener un modelo muy codiciado.

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A qué hora y cómo ver el clásico Alajuelense vs. Saprissa

Alajuelense vs. Saprissa juegan este domingo 19 de abril a las 5:00 pm de Costa Rica en el estadio Alejandro Morera Soto en un clásico que será transmitido por FUTV.

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En síntesis

El Deportivo Saprissa anunció la venta final de su histórica camiseta de Batman .

. El Clásico Nacional contra Alajuelense se juega este domingo 19 de abril .

. El encuentro será a las 5:00 pm en el estadio Alejandro Morera Soto.