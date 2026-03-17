Saprissa ya hizo la despedida y ahora llegó el mensaje desde Europa que nadie esperaba en medio del Clausura 2026: “Compra obligatoria”

Si algo es seguro es que el Deportivo Saprissa trasciende ampliamente las fronteras de Costa Rica. No importa si está jugando Concachampions o si hoy por hoy el tricampeón centroamericano es la Liga Deportiva Alajuelense.

Por un motivo u otro, los morados siempre son noticia. En este caso, por su camiseta. Más específicamente por la tercera y cuarta equipación, las famosas camisas de Batman, que una vez más llegaron a Europa.

ver también Kendall Waston se olvida de Saprissa y le manda una advertencia a Alajuelense antes de jugar con LAFC por al Concachampions

En España miran a Saprissa

Después de que Saprissa les hizo una suerte de despedida hace unas semanas al anunciar que saldrían por última vez a la venta, desde el club se tomaron el tiempo de enviar una camiseta negra y otra blanca a un programa del canal DAZN que ya había elogiado este modelo.

“Este camisetón es de compra obligatoria”, la elogiaron nuevamente en el programa Poker FC de DAZN España. “Nuestros amigos de Deportivo Saprissa nos envían su camiseta de Batman desde Costa Rica. ¡Sois muy grandes!”, escribieron en agradecimiento al club morado mientras se probaban los modelos.

ver también “No aguanta”: Rolando Fonseca dispara contra Hernán Medford y deja al descubierto el gran problema de Saprissa en el Clausura 2026

Impacto mundial: la camiseta de Batman que todos elogian en Saprissa

Si bien la marca que viste al club viene sacando camisas conmemorativas, como la verde en honor a los porteros, ésta con el logo de Batman dio la vuelta al mundo al punto de que más allá de hacerse famosa en España, también fue elegida como la mejor camiseta local de noviembre de 2025 por el sitio especializado Footy Headlines.

Footy Headlines distinguió a la camiseta de Saprissa.

Publicidad

Publicidad

En síntesis