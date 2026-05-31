Toluca alcanzó a Saprissa en el tercer escalafón de títulos de la Concacaf y las divisiones menores del Monstruo dan la cara por el club.

Después de días agitados en lo que refiere al mercado de fichajes y el rearmado de su plantilla, Deportivo Saprissa sigue estando en agenda tras el título de Toluca, flamante campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, y por la actividad de sus categorías menores en instancias decisivas del Torneo Clausura 2026.

Toluca ganó la Concachampions y alcanzó a Saprissa

Este sábado por la noche, se volvió a mover la tabla histórica de campeones de la región. Toluca se consagró campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y se clasificó al Mundial de Clubes 2029 tras vencer por penales (6-5) a Tigres UANL en una reñida final mexicana, que finalizó empatada 1-1 en los tiempos extra.

Con esta nueva consagración, el equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohammed ganó su tercera estrella de la Concacaf, alcanzando a Pumas UNAM y a Saprissa, que se mantiene como uno de los máximos referentes de Centroamérica. Pero ahora con su récord bajo amenaza y, por ende, la obligación de volver a imponerse pronto en el torneo más importante de la región.

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La U-14 de Saprissa avanza a la final

Las buenas noticias para los morados llegaron desde las categorías menores gracias al gran desempeño de la U-14, que selló su boleto a la final del torneo nacional ante Municipal Liberia. Tras cosechar un empate 2-2 frente al Municipal Liberia en la ida, los juveniles de Saprissa recabaron un 1-1 el sábado y terminaron imponiéndose en los lanzamientos desde el punto penal.

Ahora, aguardan con total expectativa por el ganador del clásico provincial entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano. La serie se encuentra igualada 1-1 y se definirá en el CAR de Turrúcares este domingo, desde las 11:00 a.m.

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Domingo crucial para las categorías U-13 y U-15

La actividad en las divisiones menores de la institución tibaseña no da tregua, y este domingo 31 de mayo les llega el turno de saltar a la cancha del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández a otras dos divisiones que sueñan en grande: la Sub-13 y la Sub-15.

Saprissa U-15 vs. Herediano (1:00 p.m.) — El juego de ida finalizó 6-0 a favor de los morados.

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Saprissa U-13 vs. Puntarenas FC (3:15 p.m.) — La primera semifinal la ganaron 1-0 los chuchequeros.