El ex Saprissa dejará Costa Rica por primera vez y vivirá su experiencia en la Liga Mayor de El Salvador.

El Internacional Santa Tecla de El Salvador anunció una larga lista de fichajes prometedores para la próxima temporada. Sumó a jugadores que lograron ser campeones con equipos de Costa Rica como Saprissa o la Liga Deportiva Alajuelense.

Este club que apenas lleva un año desde su fundación acaba de confirmar como nuevo refuerzo a Yoserth Hernández, volante tico que terminó su contrato con el Municipal Liberia y pasará a jugar su primera temporada como legionario en el fútbol cuscatleco.

Hernández fue parte del último título nacional que consiguió el Deportivo Saprissa en la Liga Promérica. Yoserth fue uno de los que más minutos sumó en en el Clausura 2024 que conquistaron los morados. Ahora, buscará exponer su talento en la Liga Mayor de El Salvador.

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Yoserth Hernández se va de Costa Rica y jugará en el Inter Santa Tecla

El equipo de Santa Tecla lo anunció en sus redes sociales de una manera muy especial. Realizaron un video en el que simulaban preguntarle a la Inteligencia Artificial por la búsqueda de un “mediocampista ofensivo creativo, estilo número 10 clásico, que sea el cerebro del equipo” y Yoserth era el indicado.

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“Eres lo que andábamos buscando, bienvenido a Santa Tecla, Yoserth“, expresó el club tecleño. El nacido en Puntarenas compartirá equipo con Freddy Góndola, quien tuvo un último paso por Plaza Amador y fue campeón con Alajuelense años atrás.

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Tras cambiar su escudo días atrás y sumar varios refuerzos de jerarquía internacional, el Inter Santa Tecla se perfila como uno de los equipos candidatos a conquistar la Liga Mayor en la próxima temporada. Además, le renovó a varias de las figuras que fueron parte de la campaña anterior.

En resumen

El Internacional Santa Tecla de El Salvador anunció múltiples fichajes para la próxima temporada.

de El Salvador anunció múltiples fichajes para la próxima temporada. El volante tico Yoserth Hernández es el nuevo refuerzo tras terminar contrato con Municipal Liberia.

es el nuevo refuerzo tras terminar contrato con Municipal Liberia. El panameño Freddy Góndola, exjugador del Alajuelense, compartirá equipo con Hernández en este club.